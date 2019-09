Vremea 30 zile. Prognoza meteo pentru luna octombrie 2019: frig la sfârșitul lunii

Vremea 30 zile. Prognoza meteo pentru luna octombrie 2019 are temperaturi ridicate, însă frigul se va resimți la finalul lunii, când temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade C la București, respectiv 9 grade C la munte, iar minimele coboară până la 0 grade. Află buletinul meteo complet al lunii octombrie 2019.

Temperaturi octombrie 2019 București

Vremea la începutul lunii octombrie în București va atinge maxime de 20 grade C, iar ceul va fi însorit, la mijlocul lunii, temperaturile mai coboară cu două grade C, dar a va fi la fel de însorit. În intervalul 21-31 octombrie, vremea la amiază va atinge 16°C.

Temperaturi octombrie 2019 la munte

Începutul lunii aduce temperaturi maxime de 23 grade C, iar minime de 9 grade C, iar cerul va fi însorit. La mijlocul lunii vom avea maxime de 19 grade C, dar și nori și ploi. Finalul lunii însă aaduce temperaturi minime de 0 grade C, în timp ce maximele ating 9 grade C. Iată vremea ANM pentru următoarele 30 de zile.

Vremea pe 30 zile în România

Săptămâna 23.09.2019 – 30.09.2019

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestui interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile nordice, nordvestice și nord-estice, iar în regiunile sudice va fi deficitar. În rest cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale ale perioadei.

Săptămâna 30.09.2019 – 07.10.2019

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice ale perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile centrale și nordice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Săptămâna 07.10.2019 – 14.10.2019

Temperaturile medii estimate pentru această săptămână se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 14.10.2019 – 21.10.2019

Valorile termice estimate pentru acest interval vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

