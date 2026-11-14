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Vortexul polar, perturbat de un fenomen neobișnuit. Ce se întâmplă cu vremea în România și când ar putea veni gerul

Vortexul polar a suferit o perturbare majoră, un fenomen neobișnuit care ar putea aduce temperaturi scăzute și ninsori în următoarele săptămâni. Vânturile care mențin aerul rece în regiunea arctică și-au inversat direcția. Iată cum ar putea afecta acest fenomen Europa, America de Nord și Asia.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 17:17 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 17:24
Perturbarea vortextului polar poate influența prognoza meteo din următoarele săptămâni. | Pexels
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Vânturile din jurul vortexului polar sunt responsabile cu menținerea aerului rece în regiunea arctică, iar atunci când acestea își inversează direcția, aerul rece poate pătrunde în țări din Europa, America de Nord și Asia.

Fenomenul mai este cunoscut și ca ”încălzire stratosferică bruscă (Sudden Stratospheric Warming)”, iar în 2026 s-a produs cel mai devreme față de anii anteriori, fapt care le-a atras atenția meteorologilor, conform Severe Weather Europe.

Cum poate influența perturbarea vortexului polar vremea din Europa, America de Nord și Asia

Inversarea direcției vânturilor din jurul vortexului polar a fost confirmată pe data de 10 noiembrie, după ce circulația atmosferică a început să piardă din intensitate. Fenomenul de încălzire stratosferică bruscă produce o creștere a temperaturilor din stratosferă.

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Efectele acestui fenomen se pot resimți în țările din Europa, America de Nord și Asia, dar nu influențează imediat temperatura de la sol. Impactul se resimte treptat și s-ar putea manifesta prin înregistrarea unor temperaturi sub nivelul specific perioadei.

De obicei, efectele acestui fenomen se resimt în aproximativ trei săptămâni, iar în acest caz, la finalul lunii noiembrie, când ar urma să apară o răcire accentuată a vremii. Totuși, impactul diferă de la o regiune la alta a lumii.

Diferența dintre efectele perturbării vortexului polar în America de Nord și în Europa

Potrivit Severe Weather Europe, perturbarea vortexului polar ar putea să aducă un val de aer rece în Europa după data de 22 noiembrie și posibilitatea de ninsori în țările din zona de sud-est a continentului, excepție fiind țările din extremitățile nord-estice.

În nordul și nord-estul Statelor Unite ale Americii, acest fenomen poate aduce episoade de temperaturi scăzute și ninsori în mai multe zone. Influența vortexului polar ar urma să se resimtă la un interval de 15-30 de zile de la încălzirea stratosferică bruscă.

Meteorologii au atras atenția asupra faptului că prognozele se pot schimba, iar influența vortexului polar din această iarnă se poate modifica.

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