Aproape 1.400.000 de telespectatori au urmarit show-ul prezentat de Dan Negru "Next Star", lider de audienta la orase si in toata tara

Cea de-a noua editie a show-ului "Next Star", care l-a desemnat castigator pe micul tobosar Nicholas Butacu (10 ani), din Bucuresti, a fost sambata seara lider de audienta la orase si in toata tara. Emisiunea prezentata de Dan Negru a adunat in fata micilor ecrane 1.396.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 21.57.

Asadar, la nivelul publicului national, Antena 1 s-a aflat pe primul loc in clasamentul audientelor si a obtinut sambata seara, pe perioada difuzarii emisiunii (20.00-22.59), o audienta medie de 5,1 puncte de rating si o cota de piata de 14,2%, in timp ce urmatorul clasat, Pro TV, inregistra 3,8 puncte de rating si o cota de piata de 10,6%.

De asemenea, la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 ramane lider cu o audienta medie de 4,3 puncte de rating si o cota de piata de 12,6%, urmata de Antena 3, cu 3,8 puncte de rating si 11,2% cota de piata.

Sambata seara, Nicholas Butacu (10 ani), din București, a câștigat cea de-a noua ediție “Next Star” și s-a calificat pentru marea finală a celui de-al nouălea sezon al show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

„Sunt foarte bucuros și nu mă așteptam să câștig, pentru că pe scena au urcat foarte mulți copii talentați. Dar uite că am câștigat”, spune Nicholas, emoționat.

Puștiul i-a impresionat pe cei trei jurați, Pepe, Lidia Buble și Dorian Popa, cu felul în care bate la tobe.

„Nicholas a avut un număr fără cusur. A cântat excepțional, de la început până la sfârșit”, spune Dorian Popa.

„Momentul lui Nicholas a fost sută la sută gândit de el. Asta am apreciat cel mai mult. Pe lângă faptul că este foarte talentat, e și foarte ingenios și abia aștept să îl văd în marea finală”, adaugă Lidia.

Sâmbăta aceasta, pe scena de la “Next Star” , copii talentați din toată țara, dar și copii care trăiesc alături de părinții lor peste hotare au susținut spectaculoase numere de percuție și umor, teatru de umbre și muzică, dans sportiv, contemporan și dans bollywoodian, dar și un număr cu clovni.

În aceeași ediție, Pepe, care împlinea 39 de ani în ziua filmării, a fost sărbătorit cu tort și cadouri. Juratul a avut parte și de o mare surpriză: fiicele sale, Maria și Rosa, au venit la tati la serviciu, să-i ureze “La mulți ani!”.

Cine sunt copiii care vor intra în concurs în ultima ediție înaintea finalei de Popularitate și a Marii Finale, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 18 august, de la ora 20.00, numai la “Next Star”.

