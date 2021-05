Cel de-al zecelea sezon “Next Star”, din 22 mai, la Antena 1. Ce spune Dorian Popa despre noul sezon

În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, copii curajoși și talentați, care îi vor surprinde cu abilități uimitoare. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Ce spune Dorian Popa despre noul sezon “Next Star”

”Pentru mine, revenirea la Next Star, metaforic vorbind, a fost ca revenirea Crăciunului. Ştiţi când trec 10-11 luni, se face deja noiembrie şi abia aştepţi să vină sărbătorile de iarnă, să vină Moşul? Eh, aşa eram eu în aşteptarea continuării filmărilor pentru Next Star. Şi abia aştept să începem difuzarea pentru că avem nişte copii extrem de talentaţi, extrem de buni şi care sunt ca nişte radiatoare de energie pozitivă. Abia aştept să urmărim împreună sezonul 10 Next Star”, a spus Dorian Popa.

Cum vor interacționa la masa juriului Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, telespectatorii Antenei 1 vor vedea începând de sâmbătă, 22 mai, de la ora 20:00, în cel de-al zecelea sezon Next Star, prezentat de Dan Negru.

Ce spune Dan Negru despre noul sezon “Next Star”

Copiii pe care i-am prezentat la Next Star acum 10 ani, azi sunt oameni în toată firea care vor duce cu ei amintirea scenei Next Star. Atunci când am început acest proiect, acum 10 ani, mi-am propus să construiesc amintiri în sufletele copiilor. Zic eu că am reușit! Ne revedem în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1!”, a declarat Dan Negru.

