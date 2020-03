Next Star revine, din 12 martie, la Antena 1! Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa sunt jurații celui de-al zecelea sezon Next Star

Jurații celui de-al zecelea sezon vor fi: Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

„Sunt bucuroasă și nerăbdătoare să fiu în platoul Next Star, să începem acest show, să cunosc concurenții, care nu sunt unii obișnuiți, ci niște copii geniali. Cu siguranță mă voi lăsa șantajată emoțional (râde), cine oare rezistă în fața copiilor? Și cred că eu, fiind și singura femeie din juriu, dar și mamă, voi fi mai sensibilă la toate momentele care vor fi performate în fața noastră, pentru că sunt convinsă că vor fi neașteptate. Copiii sunt inventivi, iar generația născută în acest mileniu este incredibilă. Au o imaginație nebună.

Abia aștept să intru în lumea lor și împreună să le arătăm celor de acasă cum stăm în 2020 cu pepiniera românească de talente.

E o ipostază inedită pentru mine, e un nou început și abia aștept să-l descoperim împreună, să mergem pe acest drum împreună. Vă aștept cu mare drag la Next Star. Să vă pregătiți pentru ceva incredibil de frumos!”, spune Loredana.