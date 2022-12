Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 13 decembrie 2022. Capet și nea Marin, reacție acidă în piață. Ce au filmat camerele

Adda și Andrei Ștefănescu au ajuns, în ediția din 13 decembrie 2022 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, într-un parc din Chișinău, unde se afla o terasă destul de complexă, alcătuită dintr-o pescărie și un țarc cu animale. Pe de cealaltă parte, Andreea Tonciu și Capet s-au „trezit” în piața din Chișinău:

„Dragilor, unde am ajuns? La piață!”, a exclamat Andreea Tonciu./„Era în lumea ei. Era fix ce trebuie. Andreea la piață!”, a spus Capet.

Adda a avut parte de o surpriză neplăcută la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022. Ce au filmat camerele

Adda și Andrei au fost însărcinați să „desfacă” raci. Deși au înțeles ce au de făcut, cele două vedete s-au arătat extrem de degustate de activitate. Camerele de filmat au surprins întregul moment:

„Soțul meu e rac! Învăț cum să-mi pregătesc soțul.”, a spus Adda./„Am văzut demonstrația, părea foarte simplă, mi-era și milă, mi-era un pic și scârbă, recunosc, pentru că trebuia să scoatem o chestie albastră, verde, maro, practic intestinul.”

„Trebuia sucit pe viu și tras un mățișor așa lung, n-am mai făcut niciodată lucrul ăsta, mi s-a părut destul de dureros, chiar dacă săracul nu are gură să strige. Adda, săraca, nu prea se descurcă, pentru că îi era teamă. În primul rând, că o mușcă racul, în al doilea rând, că ea nu pune mâna pe ceva viu, că nu vrea să omoare ceva viu. A reușit la un răcușor de ăla să-i scoată intestinul, l-a aruncat acolo în aia și a zis <<aoleu, că-i doare>>.”, a povestit Andrei.

Capet a refuzat să facă ce i-a cerut nea Marin la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022. Gazda emisiunii, scoasă din sărite

Capet și Andreea Tonciu au ajuns în piața din Chișinău. Cei doi s-au plimbat prin împrejurimi, dar au rămas dezamăgiți de localnici. Concurenții i-au invitat pe oameni la târgul organizat în Cricova, însă aceștia le întorceau spatele: „Dar de ce vă întoarceți cu spatele la mine?”, a întrebat-o Capet pe una dintre doamnele din piață.

Nea Marin a apărut, de nicăieri, în piața de pește unde se aflau cei doi concurenți, sfârșiți de puteri. Însă, Capet era complet dezgustat de mirosul de pește, motiv pentru care nea Marin l-a luat peste picior:

„Eu nu pot să stau aici, nu pot să stau în miros de pește, să văd pește spintecat, nu pot. Iar acolo era o hală, nici nu pot să vorbesc despre asta.”, a explicat Capet./„Putea să mă omoare, că eu nu mai aveam cum să stau acolo și am plecat.”

„Că eu nu pot, că fac bube, mirosul ăla.”, l-a imitat nea Marin pe Capet.

Însă, Capet s-a rătăcit prin piață, iar nea Marin și Andreea Tonciu au trebuit să îl aștepte în jur de o oră. Episodul a stârnit replici acide între cei doi:

„Ai văzut vreun om să moară de la miros? Auzi, tu, eu de fițoși sunt sătul! Sănătate și ne vedem!”, a fost replica tăioasă a lui nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

