Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Anunțul emoționant făcut Nea Marin la finalul spectacolului

Nea Marin a făcut un anunț emoționant la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!, în legătură cu cariera sa. Iată ce s-a schimbat în viața lui! Nimeni nu se aștepta la asta.

Nea Marin a ținut un discurs emoționant la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!, la finalul spectacolului organizat în Galați. După ce a mulțumit dansatorilor, vedetelor sale, dar și publicului care a venit să îi vadă, coregraful a făcut un anunț emoționant. Iată despre ce este vorba!

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Nea Marin, anunț cu emoție în glas în fața a mii de oameni: „Cred că este timpul să...”

„Să știți că vă iubesc și vă voi iubi toată viața cât trăiesc! Toată viața mea este dedicată dansului și cred că este timpul să mă ocup mai mult de dans, de tineri, să îi învăț să ducă mai departe ce fac eu de aproape 60 de ani.”, a mărturisit nea Marin, la finalul spectacolului din Galați, în fața a mii de oameni, moment care l-a emoționat profund pe Cornel Palade.

„Eu cred că băiatul acesta este extraterestru, că altfel n-am cum să îi spun. În patru zile să te călărească, să te gonească pe la toate și să facă și un spectacol și bine unor copii care au nevoie de ajutor și au nevoie să crească.”, a precizat actorul la testimoniale.

Tot la finalul spectacolului organizat pentru copiii din Pechea au fost îmărțite și cadouri: „Poate, de azi înainte, lucrurile se vor schimba pentru ei și vor fi mai fericiți, chiar dacă familiile lor nu-și permit foarte multe.”, a precizat Andrei Ștefănescu, iar nea Marin a transmis în fața vedetelor sale: „Cred că a fost cel mai tare spectacol pe care l-am avut în acest sezon. Faptul că am băieții lângă mine, că am nenorociții lângă mine și am profesioniști lângă mine, m-am simțit extraordinar de bine și vă mulțumesc și, așa cum am zis, este momentul să mă și opresc.”

Nea Marin a făcut mai multe precizări, pe marginea acestui subiect, la testimoniale.

„Nu am obosit fizic, dar psihic simt că am obosit și cred că ar fi bine să fac o pauză. (...) Aș vrea să mă ocup mai mult de nepoții mei, o să mai vină un nepot acum de la Larisa, probabil că viața mea se va schimba, mai apare o ființă în familia noastră. Larisa mă roagă mereu să fiu mai mult lângă școală, lângă ea. Probabil o să mă gândesc bine de tot și o să iau o hotărâre cât de curând dacă mai intru în acest proiect sau nu.”, a adăugat nea Marin.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! a continuat și săptămâna aceasta cu noi provocări pentru vedetele care au fost alături de Nea Marin

Începând cu 20 mai, nea Marin a revenit la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, sunt Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, străbat cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

Cum se vor descurca vedetele în continuare şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, telespectatorii vor putea afla urmărind noul episod al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, difuzat astăzi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!