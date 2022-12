Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 14 decembrie 2022. Andreea Tonciu, show în bikini prin vița de vie: „A fost cum era odată”

Vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți pe la târg au ajuns, în ediția din 14 decembrie 2022, la vie. Aici au asistat la procesul de cules al strugurilor. Capet s-a plâns de dureri de spate, în timp ce Liviu Vârciu „și-a luat-o pe cocoașă” de la nea Marin. În schimb, Andreea Tonciu și-a lăsat la o parte toate barierele și a făcut un show în bikini ca pe vremuri.

Capet a avut nevoie de intervenția medicului la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022

Capet a apelat la intervenția medicului din echipa Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, pentru că a acuzat dureri de spate:

„Am apelat la medicul din echipă, pentru că aveam niște dureri foarte mari de spate. Cât îmi aplica o cremă pe coloană, pentru că mă durea coloana, l-am auzit pe nea Marin că striga după mine. N-am înțeles de ce m-a chemat să mă duc eu acolo.”, a spus Capet./„Ne-am pus la masă și evident că blestemul telefoanelor pică tot către mine.”

În schimb, ca să-l „vindece” nea Marin i-a adus un pește mort:

„Dacă eu îți spun că te vindec!”, i-a promis nea Marin./„Și a început să vină, să mă pună să pun mâna pe el, să mi-l bage în față, să mă pună să-l ling, nu știu ce voia să-i fac la peștele ăla.”, a spus Capet.

Liviu Vârciu, încolțit de „pericole” la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022

Vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au mers, în ediția din 14 decembrie 2022, să culeagă via. Liviu Vârciu a ripostat când a primit postura de „șef” la cules în echipa formată din Capet și Andreea Tonciu: „Băi, lăsați-mă cu glumele astea, nu poți să mi-i dai pe ăștia doi!”.

„Cu două putori și eu șeful la putori. Nu pot, eu, din născare, nu prea fac. Băi, fraților, nu merg nicăieri cu Capet și cu Andreea.”, a mai spus Liviu Vârciu.

În cele din urmă, vedeta și-a preluat atribuțiile și s-a urcat într-o mașină care l-a dus în vie. Ca să-i „scuture” aerele, nea Marin a luat un lăstar și l-a fugărit prin vie:

„Am fugit un pic cu nea Marin, ca să-i fac încălzirea, că știam că e în vie, ca să nu facă cârcei.”, a spus Liviu Vârciu.

La un moment dat, vedeta s-a văzut încolțită și de câini și de nea Marin, moment în care gazda emisiunii a reușit să-l articuleze bine. Strigătele lui Liviu au luat prin surprindere și restul vedetelor: „Mamă ce bătaie îi dă!”, a spus Cătălin Rizea./„Nu știu exact ce îi făcea, dar parcă îl bătea cu parul.”

„M-a distrus cu bătaia și a plecat.”, a spus Liviu Vârciu.

Andreea Tonciu a renunțat la pantaloni și a făcut show total în bikini la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022

După ce au cules și curățat via, vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au fost „invitate” la procesul de stors al strugurilor. Din popor, acest proces se realizează de către fetele tinere, care calcă fructele cu picioarele goale. Nea Marin le-a repartizat sarcina lui Capet și Andreei Tonciu:

„Andreea zice: <<nea Marine, n-am costum de baie, (vin) în chiloți>>. Fata mea, cum vrei tu.”, a spus nea Marin.

Zis și făcut, Andreea Tonciu a rămas în bikini: „Am intrat în portul popular al meu, ca pe vremurile mele bune și dăi acolo. Tu știi ce bine mă simțeam, zici că-mi făcea masaj la picioare (...) și crecă mi-a hidratat și lăbuțele.”

„Mie mi s-a părut că o văd pe Andreea cu zece ani în urmă, atunci când venea pe la emisiuni și era toată despuiată și dansa și cânta.”, a spus Andrei Ștefănescu./„Eu eram în euforia mea, la un moment dat, era un domn acolo, i-am zis: <<ia puneți-mi și mie muzică să dansez>>, că dacă tot îmi fac talentul, să-l fac până la capăt.”

Nici mult nu a durat dansul, că Andreea Tonciu și Capet au căzut în „cazanul” cu struguri: „Bine că mi-am dat pantalonii ăia jos, vezi că am presimțit, de aia mi-am și dat pantalonii ăia jos.”/„Am rămas puțin uimit în momentul în care am văzut-o pe Andreea că era Andreea pe care o știm cu toții. Mi se pare că a lăsat la o parte toate barierele și a fost ea cum era odată.”

Momentul cel mai comic a fost atunci când nea Marin a speriat-o pe Andreea Tonciu, care și-a luat tălpășița și a alergat cu bikini la vedere prin vie:

„Ce credeți, mi-a adus o șopârlă de aia mică neagră și a aruncat-o acolo în cazanul ăla unde eram.”, a spus Andreea./„O rădăcină de viță de vie uscată, dar arăta ca o șopârlă. În fundul gol țipa, dar nu alerga nimeni după ea.”, a explicat, pe de altă parte, nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.