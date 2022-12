Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 14 decembrie 2022. Vedetele au făcut un adevărat spectacol la târgul de la Cricova

După zile întregi de probe și activități cărora nu le mai vedeau sfârșitul, echipa de vedete de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au ajuns în ziua cea mare. Ediția din 14 decembrie 2022 a imortalizat spectacolul de la Cricova, pentru care nea Marin și-a dat tot interesul. Vedetele au făcut un adevărat show la târgul de la Cricova. Iată cum a decurs momentul:

„Toți erau emoționați!”, a spus nea Marin.

Momentul Addei a adus piele de găină în public la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022

Adda a avut un impresionant număr vocal pe scena de la târgul de la Cricova, care a adus piele de găină în public:

„Am avut ocazia să o văd acum pe scenă. Ce forță are de a transmite publicului, de a-i atrage. La un moment dat, toată lumea a venit aproape de scenă. Știe să atragă publicul, se vede că e o profesionistă, că are experiență, faptul că are atâtea concerte, devine rutină.”, a lăudat-o nea Marin pe Adda.

„Are o voce extraordinar de bună. A cântat live. Bravo ei, tot respectul nostru și a încântat publicul, care începuse să se miște așa ușor și au început să danseze. (...) Ne bucurăm că a fost cu noi în această echipă.”, a spus și Liviu Vârciu.

Andreea Tonciu, Capet și Cătălin Rizea au însoțit-o pe Adda pe scenă și au dansat în pași de „fitness”:

„Aerobic pe <<Cântă cucu>> n-am mai auzit.”, a spus Adda.

„Este un artist complex. A schimbat energia spectacolului.”, a complimentat-o și Capet pe cântăreață./„Am fost foarte emoționat, ca de fiecare dată când e ea pe scenă. Eu sunt atent la ce se întâmplă acolo pe lângă scenă, de asta și încerc să ajung la toate concertele ei. (...) De fiecare dată o ascult cu drag și cu emoție.”, a spus Cătălin Rizea, soțul Addei.

Liviu Vârciu i-a făcut concurență lui nea Marin la dans la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022

Spectacolul organizat de nea Marin și echipa de vedete de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg a continuat cu un număr de dans. Liviu Vârciu i-a făcut concurență lui nea Marin și a urcat pe scenă lângă dansatorii profesioniști:

„Nea Marin tot îmi zicea: <<haide, intră!>> și eu: <<nu intru, mă!>>, că n-am repetat nimic cu el. Da mă mânca în tălpi și am urcat și eu pe scenă, la un moment dat, când am simțit momentul.”, a povestit Liviu Vârciu./„A intrat și Liviu Vârciu exact când să intru și eu.”, a spus nea Marin.

„A sărit după scenă și dăi, energie bună, super tare.”, a mai spus nea Marin./„Am coborât de pe scenă, ca să nu-i iau gloria. Cireașa de pe tort a fost acest dans fusion între dansurile populare și cele moderne, între Edi Stancu și nea Marin.”, a spus Liviu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.