Nea Mărin continuă aventura Poftiți pe la noi! Poftiți la târg: împreună cu o echipă nouă de vedete ajunge la Cricova și Chișinău

Noua echipă de vedete ajunge la Cricova, dar și la Chișinău, acolo unde trebuie să facă față numeroaselor provocări lansate de Nea Mărin.

Nea Marin pune vedetele la treabă în Chișinău și Cricova, la Poftiți pe la noi! Poftiți la târg

Fiecare zi de muncă le dezvăluie locuri emblematice pentru zonele pe care le explorează, Adda, Cătălin, Andreea și Capet, alături de Liviu și Andrei descoperind secretele creării unora dintre cele mai faimoase produse cu care se mândresc cei din Cricova și Chișinău. Fiecare oprire vine, însă, la pachet cu o listă de sarcini impusă de Nea Marin!

Astfel, vizita la o cramă cu tradiție din zonă îi va purta într-o aventură printr-un oraș subteran, unde vor învăța diversele etape ale procesului tehnologic specific locului, de la verificarea gradului de puritate a vinului până la etichetarea sticlelor și depozitarea lor. Iar dacă Adda își va testa chiar și talentul de ghid turistic, Andrei își va da examenul de someliér! Vedetele ajung și în cea mai cunoscută fabrică de dulciuri din zonă, dar și la o fermă de măgărițe, iar punctul culminant al întregii aventuri este organizarea târgului pentru meșteșugari la Cricova, eveniment de la care nu va lipsi spectacolul folcloric. Așa se face că programul fiecărei zile este completat de repetițiile pentru dansuri tradiționale după coregrafii care le pun în mare dificultate pe vedete.

Cum se vor descurca Adda și Cătălin Rizea, dar și Andreea Tonciu și Capet, ce mai pun la cale Liviu și Andrei și cum se va desfășura târgul de la Cricova telespectatorii vor descoperi în cele trei ediții Poftiți pe la noi! Poftiți la târg de săptămâna aceasta, difuzate de Antena 1 luni, marți și miercuri de la 20:30.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

