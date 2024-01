Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Rikito, surprinză muzicală inedită. Ce acrobații a făcut Diana Bulimar

Nea Marin și vedetele autohtone au organizat un adevărat spectacol pe litoralul bulgăresc la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024.

Spectacolul final a fost un real succes! Deși acesta s-a desfășurat într-un restaurant de ăe faleză și nu pe o scenă, ca până acum, Nea Marin și vedetele autohtone au făcut o adevărată atmosferă de show.

Fie că au gătit, au dansat sau au făcut cocktail-uri, fiecare și-a pus în valoare abilitățile și împreună au reușit să le ofere o seară de neuitat turiștilor români din Bulgaria.

Diana Bulimar a intrat în scenă și a făcut ce știe ea mai bine. Ca o adevărată campioană, ea a executat mișcări de gimnastică sub privirile absorbite ale tuturor.

„Am văzut-o de mică, este gimnasta noastră care ne-a reprezentat în toate concursurile naționale și internaționale. A luat medalii și premii câte n-au luat sute de la un loc, dar acum am văzut-o în fața mea, cu ochii mei”, a spus Nea Marin, extrem de impresionat de gimnastă.

„E atât de elastică și de mobilă, ca atunci când avea 13-14 ani, în fața noastră. Pe beton, a făcut sărituri, pe beton a făcut șpagat”, a mai adăugat acesta.

Însă, când toți credeau că nu are ce să-i mai surprindă și-a făcut apariția Rikito, „primul japonez manelist”. El a ales să cânte o melodie care îi aparține lui Jean de la Craiova și a făcut un show total Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024.

El a mărturisit că a pregătit momentul două zile și chiar a apelat la ajutorul cântărețului care i-a dat negativul prin intermediul rețelelor sociale.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.