Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu vor fi înlocuiți de Rikito Watanabe

Prima ediție aduce în atenție motivele pentru care Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu vor fi înlocuiți în anumite ediții ale noului sezon din Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, care și-a făcut debutul în data de 8 ianuarie 2023 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Iată de ce nu vor putea ajunge la toate filmările din acest sezon.

În prima ediție a noului sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, difuzată pe 8 ianuarie 2024, nea Marin, uimit, a mărturisit despre cât de mult s-a dezvoltat comuna Jurilovca de la prima sa vizită aici din anul 1987.

„Am ajuns și la Jurilovca, județul Tulcea. Am fost de foarte multe ori în Jurilovca. Am venit prima dată în 1987 să învățăm jocurile de aici din zonă. E totul schimbat! Satul arată extraordinar de curat! Toate străzile asfaltate! Cișmele de apă pe stradă! Hidranți! Canalizare! Dintr-un foc, civilizația a pătruns!”

Emisiunea începe cu nea Marin care povestește despre ceea ce o să se întâmple în primul episod. Primul lucru pe care îl face este de a se întâlni cu primarul localității, în timp ce Andrei Ștefanescu și Liviu Vârciu fac un anunț care îi întristează pe telespectatori. Iată ce dezvăluiri au făcut cei doi invitați.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu nu vor ajunge la toate edițiile Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Primii invitați ai emisiunii sunt Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, care fac dezvăluiri cu privire la absența lor din emisiune din următoarele episoade, dar și cu privire la cum văd ei această nouă provocare.

Vestea că Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu nu vor putea ajunge la toate filmările acestui sezon i-a întristat atât pe colegi, cât și pe o mare parte dintre telespectatori. Iată care sunt motivele.

„Emisiunea asta e emisiunea mea favorită. Știți foarte bine! Nea Mărin îl iubesc și îl urăsc în același timp! De la dragoste și ură e un singur pas” a mărturisit Liviu Vârciu despre nea Marin.

„Lăsând gluma la o parte am două proiecte, trebuie să fiu în ambele, dar nici dacă nu mă luau, tot veneam, nu aveați cum să faceți emisiunea fără mine, clar. Doar că din păcăte nu o să pot să fiu în toate pentru că eu filmez la serialul acesta” a motivat Liviu despre faptul că va lipsi din anumite ediții ale noului sezon Poftiți pe la noi!.

În prezent, Liviu joacă rolul lui Mario în noul serial de comedie, Bravo, tată!, unde este regăsit în ipostaza de tătic a trei copii și care riscă să fie părăsit de soție din cauza comportamentului său imatur.

Totodată, și Andrei Ștefănescu a anunțat faptul că nu poate ajunge la filmările tuturor edițiilor din cauza unor probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte în totalitate la noua provocare a acestui sezon.

„Am spatele blocat total, nu am avut niciodată problema asta la spate. Nu știu ce s-a întâmplat, ce s-a încurcat. Din păcate nu voi putea veni la chiar toate emisiunile. Sunt în plină terapie în momentul ăsta” a povestit Andrei despre durerile pe care le are.

Cine îi va înlocui pe Liviu Vârciu și pe Andrei Ștefănescu în noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

În edițiile în care cei doi vor lipsi, aceștia vor fi înlocuiți de Rikito Watanabe. Ideea i-a aparținut lui Liviu, care s-a gândit că ar fi bile să îl stimuleze puțin pe nea Mărin cu prezența japonezului și astfel luând decizia de a-l chema în locul lor.

„Oare cine e cel mai enervant și în același timp cel mai drăguț om din România?” întreabă Liviu retoric.

„M-am gândit la Riki să îl trimit, și așa nu avea nimic de făcut, credeți-mă, nu are nimic de făcut. Și zic << dacă tot te plictisești, nu vrei tu să te duci pe la nea Mărin pe acolo? >> Și l-am sunat și i-am zis când poți tu, cum poți tu, fă-i zilele frumoase lui nea Mărin ca să nu își iasă din mână până venim noi” a mai dezvăluit Liviu cu privire la alegerea lui de a-l trimite pe Rikito ca înlocuitor.

„Eu am ajuns de la București în Jerilovca și domnul Vârciu nu prea mi-a spus unde este domnul nea Mărin, unde sunt vedetele, unde este echipa de filmare” a spus Riki într-un mod amuzant și confuz de situația în care se află.

„Eu îl știu pe domnul nea Mărin personal, am făcut 1 ianuarie cu el și am mult respect. Jur că eu m-am bucurat că domnul Vârciu m-a întrebat pe mine să fiu asistentul lui” a mărturisit simpaticul japonez cu privire la prezența sa în noul sezon al emisiunii.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.