În prima ediție Paula Chirilă și Tania Popa au crezut că îl vor putea păcăli pe nea Marin, însă s-au înșelat. Iată ce au pățit actrițele când le-a găsit coregraful.

Prima ediție le-a surprins atât pe Tania Popa, cât și pe Paula Chirilă, care s-au dezis de la treaba pe care le-a dat-o nea Mărin și care au decis că este timpul să ia o pauza bine meritată la scurt timp după ce au început-o.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Paula Chirilă și Tania Popa au încercat să tragă chiulul de la muncă

Cele două vedete au considerat că este momentul de a lua o pauza, așa că au decis să se așeze pe o căpiță. Cu toate acestea, nea Mărin a aflat rapid de escapada lor de la un localnic care le-a dat rapid de gol.

„Am stat pe o căpiță la un moment dat, dar nu era foarte comod și ne și bătea soarele în cap. Domnule, hai să caut un loc cu umbră, și tocmai, mă uit, mă întorc și în spatele meu” era un pom tocmai bun de stat la umbră, a povestit Paula despre momentul în care au decis să „lenevească” puțin.

„Chiar dacă ne-am retras un pic la umbră, cumva nu ne-a lăsat așa conștiința să lenevim, să-i facem neapărat în ciudă lui nea Mărin, și am început să ne facem planuri să vedem ce am putea face din punct de vedere artistic la spectacolul de final” a mai adăugat Paula.

Tania a mărturisit faptul că era cu un ochi la Paula și cu un ochi la nea Mărin dacă vine să le tragă la răspundere, și, fără să se aștepte cu adevărat, chiar așa a și fost.

„Aoleu, vine!” spunea Tania pe un ton alarmant, în timp ce Paula mima faptul că nu se simțea bine. Tania i-a intrat în joc rapid și a întrebat-o dacă are nevoie de apă știind că nea Mărin le aude.

În tot acest timp, nea Mărin a venit tiptil către cele două actrițe cu o praștie cu care urma să le lovească.

„Am pus și eu mâna pe pere, am pus în praștie. PAC! Wow!” a spus nea Mărin cu zâmbetul pe buze după ce le-a alergat pe cele cu praștia.

Tania a crezut că reușit să scape de atacul lui nea Mărin, care o alerga pe Paula Chirilă de zor, dar nu a fost chiar exact așa cum și-a imaginat.

„Paula s-a pus în focul puștii. Eu m-am dus repede și am început frenetic să bat, să pieptăn, să pun aia, să strâng. Orice numai să mă vadă că muncesc” spunea Tania.

Cu toate acestea, nea Mărin a reușit să o lovească și pe ea cu praștia, chiar dacă se prefăcea că muncea.

„M-a nenorocit, m-a ciuruit și mi-am scrântit și piciorul” striga Paula după ce s-a așezat extenuată din nou în fân.

Cele două actrițe au avut parte de o aventură nebună alături de nea Mărin care le-a venit de hac pentru chiulul de la muncă.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.