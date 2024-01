Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Rikito l-a găsit în sfârșit pe nea Marin. Cum a reacționat bărbatul

În prima ediție a noului sezon Rikito Watanabe este invitat să îi țină locul lui Liviu Vârciu și lui Andrei Ștefănescu. Deși are o apariție întârziată, Riki reușește într-un final să ajungă la nea Mărin. Iată ce reacții au apărut.

Invitat de către Liviu Vârciu pentru a-i ține locul, Rikito Watanabe a acceptat cu bucurie să vină în emisiune și să ia parte la aventurile din noul sezon din Poftiți pe la noi!.

Deși simpaticul japonez are încredere maximă în prietenul său, Liviu, bărbatul l-a lăsat să vină în comuna Jurilovca fără a-i oferi prea multe informații și, astfel Riki s-a pierdut prin localitate.

Iată cum a găsit japonezul Rikito drumul spre nea Mărin.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Rikito l-a găsit pe în sfârșit pe Marin.

După ce s-a chinuit o zi întreagă să îl găsească pe nea Mărin, Rikito ajunge în mijlocul unei hore, lasându-l pe bărbat de-a dreptul fără cuvinte.

„Domnul nea Mărin! Salutare! V-am căutat toată ziua, toată seara pe dumneavoastră! Eu sunt în locul domnului Vârciu până vine el!” strigă Rikito uimit de faptul că l-a găsit.

Reacția lui nea Mărin este de-a dreptul savuroasă. Bărbatului nu-i venea să creadă pe cine vede, însă când aude că este înlocuitorul lui Vârciu îl îndeamnă deîndată să vină la dans.

„Treci aici să dansezi!” strigă cu zâmbetul pe buze nea Mărin.

Riki îl sună prin videocall pe Liviu, care îl îndeamnă să nu facă nimic pentru că este un samurai, șmecher.

Cele auzite îl fac pe nea Mărin să intervină de urgență:

„Nu-l mai învăța, că uite ce-i fac” lovindu-l pe Riki în spirit de glumă. Bătaia continuă cu strigătul lui Riki către nea Mărin, mărturisindu-i că îl iubește.

Când au început repetițiile pentru dansuri, Rikito s-a dovedit a fi chiar priceput față de Cătălin Moroșanu care nu reușea să țină pasul.

„Cătălin are o ambiție așa de mare și e un om atât de mișto. Vrea să îi iasă bine. El nu e supărat pe cineva. El se supără pe sine însăși și de aia zice că e prost. Nu! Din contră! Vrea să fie totul bine” a povestit Cristi Iacob despre atitudinea kickboxerului.

Echipa s-a descurcat de minune, fapt pentru care și nea Mărin a ținut să îi felicite.

„A fost o zi grea! Dar veselă! Echipă super tare!” le-a mărturisit bărbatul.

Ajunși la cazare pentru a lua cina, nea Mărin le povestește vedetelor și coregrafului ce dorește să se întâmple în următoarea zi, prezentându-i pe fiecare în parte.

Rikito le mărturisește că este asistentul lui Liviu Vârciu, iar nea Mărin îi spune că în acest caz va trebui să primească multă bătaie.

„O să vorbesc mai rar ca să înțelegi, dar bătaia o s-o iei mai repede!” îi spune nea Mărin japonezului.

Seara este încheiată cu mărturisirea lui nea Mărin cu privire la faptul că este mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în acea zi.

„Eu mă declar mulțumit pentru prima zi! Dacă și mâine o ținem în ritmul ăsta va fi foarte bine pentru că ultimele două zile vreau să fie un pic mai ușor!” le-a spus bărbatul invitaților săi.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

