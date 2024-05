Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Shondy, discuție în privat cu iubitul ei. Andrei a intervenit

Camerele de filmat au surprins o discuție între Shondy și iubitul ei, înainte ca aceasta să intre pe scenă la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!. Iată ce i-a mărturisit artista în culise, dar și de ce Andrei Ștefănescu a simțit nevoia să intervină!

A venit ziua cea mare la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!. Vedetele și nea Marin au muncit din greu ca să finalizeze pregătirile pentru spectacol. Cântăreața Shondy a primit un moment special pe scenă, urmând ca ea să cânte trei piese. Însă, înainte de a se prezenta în fața publicului, artista i-a mărturisit iubitului ei că este extrem de emoționată. Iată de ce a intervenit Andrei Ștefănescu, dar și ce a urmat!

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Ce i-a mărturisit Shondy iubitului ei înainte de a urca pe scenă

„Eu, înainte de concert, sunt destul de tăcută. Am emoții și nu prea îmi vine să vorbesc sau să fac chestii, ci doar să stau pe scaun. Știu cât mai am... mai am 25-30 de minute, mă gândesc la discurs, la ce să vorbesc cu oamenii. Am emoții.”, a precizat Shondy la testimoniale.

În timp ce cântăreața se confesa, în culise, iubitului ei, Andrei a simțit nevoia să intervină și să o încurajeze.

„Așa trebuie să fie un artist, să ții minte toată viața! Când nu o să mai ai emoții, când intri pe scenă, o să fii <<pa>>!”, i-a spus acesta.

„Nu contează că sunt la Bărăganu, că sunt la Galați, la Circo Bellucci sau în Germania, am aceleași emoții, pentru că vreau să iasă bine și vreau să nu se întâmple nimic neprevăzut.”, a adăugat cântăreața la testimoniale.

După ce iubitul ei i-a transmis că o iubește și a sărutat-o, cântăreața Shondy a urcat pe scena spectacolului organizat de nea Marin, alături de vedetele sale, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! și a oferit un show de excepție. La final, artista a cântat și o piesă de suflet.

„Oamenii m-au primit foarte frumos! Cu multă căldură, cu aplauze, am zis: <<da, o să fie bine! Publicul e cald, e primitor>>. Plec cu o energie foarte bună când văd că interacționez cu oamenii.”, a mărturisit Shondy.

După momentul artistic al cântăreței, a urcat pe scenă și iubitul ei.

„Doamne, ce emoții! Nu-mi vine să cred că sunt în Galați, orașul meu natal! (...) Am decis, din partea casei mele de discuri, să donez o mie de euro, care se vor împărți către Fundația Inimă de Copil și către părintele Vasile.”, a anunțat băiatul în fața publicului.

