Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 19 decembrie 2022. Romică Țociu le-a dat trezirea vedetelor. Cum a reacționat Liviu Vârciu

În episodul 7 „Poftiți pe la noi”, aventura continuă în Piatra Neamț, acolo unde a avut loc și o schimbare neașteptată de „conducere”: Romică Țociu l-a suplinit pe Nea Mărin, în lipsa acestuia. Fiind catalogat drept cel mai responsabil, actorul și-a luat rolul în serios și le-a dat trezirea clasică vedetelor.

De data aceasta nu a mai fost vocea lui nea Mărin pe care aceștia au auzit-o la primele ore la dimineții, însă situația nu a fost departe. „Aceleași obiceiuri, aceleași sunete, aceleași chestii”, a catalogat Cătălin Cazacu metoda actorului.

Echipa de vedete, formată din Cătălin Cazacu, Doinița Oancea și Paula Chirilă, a avut parte de o trezire la fel de bruscă, însă ceva mai îngăduitoare, iar concurenții au fost plăcut surprinși și de cazarea de care s-au putut bucura în „regimul” lui Romică Țociu.

Și micul dejun a fost special, iar colegii au creat noi alianțe și tratative. „Se vede că nu e nea Mărin”, a punctat Paula Chirilă când a văzut meniul de dimineață al hotelului.

De departe cel mai așteptat moment a fost însă reacția lui Liviu Vârciu. „Să îi văd fața lui Liviu când o afla că eu o să fiu primar și el rămâne servant. E foarte greu să te trezești înaintea lor, să îi bați…”, a glumit Romică Țociu în legătură cu noile sale atribuții de lider.

În lipsa lui Liviu și Andrei, care se întorceau de la Vâlcea în urma unui eveniment, echipa a pus la cale și o schimbare a „consilierilor”, așadar că lovitura a fost dublă pentru cei doi.

„Când i-am spus lui Liviu că eu o să fiu în locul lui nea Mărin am crezut că face apoplexie”, a glumit Romică Țociu în timpul testimonialelor.

Liviu Vârciu a refuzat să creadă inițial că nu este el „Nea Mărin pentru o zi” și a protestat: „Eu trebuie să fiu șef pentru că sunt băiatul legitim (al lui Nea Mărin n.r) la tron și emisiune”, a zis el.

Prima victorie a lui Romică Țociu în postura de lider a fost însă vizita la primărie, acesta primind acceptul de a organiza un spectacol chiar în piațeta din Piatra Neamț.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.