Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 26 decembrie 2022. Liviu și Andrei, prinși în capcană de Nea Marin. A urmat o bătaie cu lemne

După ce a fost servit micul dejun, în cadrul căruia s-au pus la punct detaliile activităților zilei, vedetele, însoțite și de iubita lui Liviu Vârciu, Anda Călin, au pornit la drum. Așa cum ne-au obișnuit, ziua a fost una plină de peripeții, acestea culminând cu o bătaie în toată regula într-un hambar de fân. Protagoniștii? Nea Marin, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, care au ieșit puțin „avariați” în toată avalanșa de lovituri.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au sustras din activitate și s-au relaxat în hamac

Ajunși pe o plantație de lavandă, Nea Marin și-a pus echipa la treabă, vedetele având sarcina de a culege și așeza ulterior plantele în lădițe. Liviu și Andrei au decis însă să înceapă munca cu puțină relaxare în hamace, la umbra unor brazi. „Merge treaba prea încet”, au mai și glumit ei, în timp ce colegii lor lucrau de zor pe câmpul de lavandă.

Deși lavanda este cunoscută pentru proprietățile ei liniștitoare, Nea Marin nu a fost deloc „afectat” de planta miraculoasă, iar pe cei doi i-a așteptat jihadul, odată ce au intrat în raza de acțiune a gazdei emisiunii.

„M-am simțit foarte bine timp de 14 secunde”, a zis Liviu Vârciu. Nea Marin le-a deranjat somnul de frumusețe stropindu-i cu apă, însă ce a urmat apoi a fost isterie în toată regula. Liviu și Andrei au fugit de Nea Marin, care i-a fugărit cu praștia, și și-au găsit refugiul într-un hambar cu fân, crezând că se află la adăpost.

Nea Marin i-a prins în capcană pe cei doi. Ce a urmat

„Carne de tun sunteți pentru mine. Vă distrug. Să vă văd cum mai coborâți de acolo”, le-a zis Nea Marin, care i-a așteptat jos pe cei doi cu un par de toată frumusețea. Apoi a urmat o luptă în toată regula, după ce Nea Marin a început să arunce cu lemne în artiști. Lupta nu era însă prea echilibrată, având în vedere că acesta era „înarmat” cu par și praștie, iar Liviu și Andrei aruncau în coregraf cu...fân.

„Dictatorul s-a prins de la început că noi suntem victime sigure”, a recunoscut Liviu Vârciu în cadrul testimonialelor. „Ne-a avariat”, a zis și Ștefănescu. Emi a participat și el spre finalul „bătăliei”, însă nu a fost de partea nimănui.

Prinși în hambarul cu fân ca într-o capcană, Liviu și Andrei au făcut și ei rost de câteva lemne, iar unul dintre ele l-a nimenit pe Nea Marin, iar de aici a început urgia. Vezi tot momentul în video-ul de mai sus!

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.