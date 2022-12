Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 28 decembrie 2022. Iuliana Luciu a dat cu bormașina, într-o fustă mini! La ce a povocat-o Emi

Iuliana Luciu și Emi s-au tachinat unul pe celălalt în locul în care Nea Marin i-a trimis să muncească. Cei doi au fost nevoiți să desprindă afișele unui Festival de Film, unde au avut mai multe responsabilități.

Iuliana Luciu a purtat o fustă scurtă la muncă, unde a fost trimisă alături de Emi. Aceasta s-a descurcat de minune și a demonstrat că este capabilă să ducă la bun sfârșit chiar și munci „de bărbați”.

„Toată munca era făcută pentru băieți, dar nu am putut să-l las pe Emi să facă singur. Am tras de pânzele alea, cred că am rupt vreo două. Am început cu bormașina și a mers foarte repede”, spune Iuliana Luciu.

Emi a fost nemulțumit pentru că nu au avut niște boxe să pună muzică și să danseze alături de Iuliana Luciu. Iată ce i-a zis:

„Trebuia și niște boze, căprioară, hai! Nu mai fac nimic dacă nu văd mișcarea”, spune Emi.

„Vrei să te bat eu în locul lui Nea Marin? Eu nu am vrut să urc pe scara aia pentru că eram și în fustă și pentru că se clătina”, întreabă Iuliana Luciu.

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.