Poftiți pe la noi, 1 februarie 2022. Răzvan Babană a dat un cântar peste cap

În ediția 27 din show-ul Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, din data de 1 februarie 2022, Razvan Babana, in timp ce se afla la o spălătorie industrială unde aveau ca scop să ajute la curățatul unor cantități mari de lenjerii, s-a gandit sa se cantareasca: Am slăbit două kilograme. Când am plecat de acasă aveam mai mult, serios!

Marti, 01.02.2022, 16:56