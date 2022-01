Poftiți pe la noi, 24 ianuarie 2022. Margherita a cărat sturion, dar a făcut prăpăd. A scăpat peștii în plină stradă

În ediția 23 din show-ul Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, din dată de 24 ianuarie 2022, Margherita a reușit să o gafeze. A avut de cărat o găleată cu sturioni pe stradă, însă a scăpat peștii pe jos și i-a fost teamă să-i strângă de pe jos și a avut nevoie de ajutor. „La fabrică am aflat că sturionii sunt peștii care fac icre negre. Fetele trebuiau să care peștii. Pe mine mă sperie foarte tare peștii. Deci eu când am atins peștii ăia, am crezut că ating șerpii. Vrei să vezi și tu sturioni în viața asta, iar tu să cureți legume. M-am speriat și îmi era și rică să-i ating. E bine că niciun pește nu a pățit nimic. Cât să car? ”, a spus Margherita, după ce a scăpat pe jos sturionii.

Luni, 24.01.2022, 17:08