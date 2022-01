Poftiți pe la noi, 25 ianuarie 2022. Margherita de la Clejani a fost speriată de Nea Marin la primele ore ale dimineții

În ediția 24 din show-ul Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, din dată de 25 ianuarie 2022, Margherita de la Clejani a fost speriată de Nea Marin la primele ore ale dimineții. Acesta a intrat în camera ei cu un șoricel din plastic, iar sperietura i-a fost de zile mari. „Mă așteptam ca Nea Marin să mă trezească frumos. Ce e aia?”, spune Margherita. „Un șoricel”, o sperie Nea Marin. „E din plastic?”, întreabă Margherita țipând. „La Cazacu când am ajuns am mers pregătit, cu praștie, cu tot. El a venit încet cu apă sfințită și cu cartea de rugăciuni. Nu am avut ce să-i fac. Nu am cum”, spune Nea Marin.

Marti, 25.01.2022, 17:35