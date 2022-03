Povești de familie - sezonul 2, episodul 4. Părinții Roxanei apelează la paiața neagră de organe

În episodul 4, ”Un gest de iubire”, din serialul "Povești de familie" Sezonul 2, Roxana, studentă la actorie, a aflat că suferă de o boală neuronală. Tatăl fetei apelează la lucruri ileagale în încercarea să-și salveze față: "Sunt disperat, aș face orice s-o salvez pe Roxana... Am apleat la piață neagră de organe... Nu pot s-o las așa... O să iau păcatul asupra mea..."

Joi, 03.03.2022, 15:00