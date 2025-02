Când ai un prieten adevărat, îți dă și cămașa – și un plan de cucerire! Povești savuroase de la vedetele Power Couple

Vedetele Power Couple ne spun momentele în care au fost The Wingman perfect pentru cineva – sau când au avut și ei nevoie de ajutor.

Cei mai buni prieteni îți dau și cămașa de pe ei… și te ajută să cucerești persoana pe care o placi! Pentru că prietenii știu de ce. Vedetele Power Couple ne spun momentele în care au fost The Wingman perfect pentru cineva – sau când au avut și ei nevoie de ajutor.

Nicu Grigore, soţul Bellei Santiago, alături de care a participat în sezonul 2 Power Couple România, a avut nevoie de ajutor ca să facă primul pas în relaţia cu soţia sa, dar a şi sărit în ajutorul unui prieten atunci când acesta a avut nevoie.

„Când cel mai bun prieten al meu şi-a cunoscut actuala soţie, am jucat rolul unui "patron de restaurant" ca să îi plătesc nota, trecea printr-o perioada mai grea, dar nu îşi dorea să rateze iubirea vieţii lui. Câţiva ani mai târziu i-a venit rândul şi a trebuit să-mi întoarcă favorul de wingman! Ca să îi cumpăr inel de logodnă soţiei, l-am rugat să-i măsoare degetul soţiei lui pentru că avea aceeaşi măsură la inel ca soţia mea.

Un prieten adevărat îți dă și cămașa, și sprijinul de care ai nevoie, iar asta poate însemna fericirea pe viață!

Wingman-ul meu a fost Alex Vasilache! Când am văzut-o pe Bella pentru prima dată la un concert, eram foarte derutat pentru că îmi doream să o salut şi nu ştiam cum să procedez ca să mă bag în seamă. Sfatul prietenesc al lui Alex a fost să cumpăr 3 beri şi să merg la ea fără frică pentru că sigur mă va accepta în preajma ei. Ideea este că berile alea au făcut magie şi Bella mi-a devenit soţie!😅”, îşi aminteşte Nicu.

Radu Bucălae a participat la Power Couple alături de soţia sa, Alexandra. Îşi aminteşte cum a cucerit-o cu ajutorul unui prieten.

„Când am cunoscut-o pe soția mea, am avut nevoie de un wingman. Eram mai mulți tineri plecați în cadrul unui proiect, am stat 10 zile, și eu eram cu un prieten de-al meu pe nume Andrei. Am avut nevoie de ajutorul lui pentru că, pe atunci, Alexandra nu mă plăcea și îl rugam foarte des pe Andrei să meargă, să o caute și să o aducă în diverse locuri unde eram și eu. Ori să mâncăm împreună, ori să bem ceva, ori să jucăm diverse jocuri. Și cu ocazia asta, eu, stând în preajma ei, am putut să fac o grămadă de glume și să-i atrag atenția, ca ulterior, după 9 zile, să se lase cucerită de mine. Deci, un prieten bun se cunoaște atunci când ai nevoie de el."

Radu Dumitrache, cel care a participat la Power Couple România alături de logodnica sa, Diana Bulimar, a ajutat la rândul său un prieten cu planificarea primei întâlniri.

„Nu prea mi se cere ajutorul la astfel de acţiuni însă îmi aduc aminte da un prieten din liceu care a "muncit" mult să atragă atenţia unei fete şi ştia că are o singură şansă la o întâlnire să impresioneze. Problema era că nu a pregătit nimic până în ultima zi când s-a panicat puţin. În acel moment i-am plănuit toata întâlnirea. I-am dat o cămaşă de-a mea pentru că urma să meargă la un restaurant mai pretenţios, i-am zis şi pe unde să se plimbe în oraş după restaurant ca să mai tragă de timp, i-am zis inclusiv unde să se oprească pentru a găsi cer senin în acea seară şi ce snack-uri să pregatească în portbagaj.

Atât de panicat era că m-a întrebat și dacă are voie să facă glume! Îți dai seama, am râs, dar l-am ajutat cum am putut.

Şi nu m-am oprit aici, chiar l-am urmărit în acea seară (nu erau prea multe treburi de făcut în Buzău acum 13 ani) ca să mă asigur că merge tot ok şi când prindeam momente libere îi dădeam feedback prin SMS.

Greu să fii wingman, din păcate nu am avut personal niciunul vreodată, dar e ok, am avut noroc."

Indiferent că ai nevoie de un sfat, de un plan de cucerire sau chiar de o cămașă pentru întâlnirea vieții tale, un prieten adevărat îți sare mereu în ajutor. Pentru că prietenii știu de ce.