Îți mai amintești de Cătălin Josan, care făcea furori cu piesa Vrei, nu vrei? Cum arată acum și cu ce se ocupă

Cătălin Josan a devenit cunoscut pentru piesa lui "Vrei nu vrei", dar după succesul răsunător înregistrat înntre 2007-2010, artistul nu a mai fost atât de prezent pe micile ecrane.

Cătălin Josan este un artist originar din Republica Moldova, cunoscut pentru cariera sa muzicală de succes, începând cu anul 2007.

Cătălin Josan a devenit cunoscut publicului larg în 2007, când a câștigat un concurs muzical. Acel moment a fost rampa lui de lansare, primind astfel oportunitatea de a arăta lumii ce piese minunate poate scrie. Cu o voce aparte, Cătălin a câștigat vocile a mii de fani din România, dar și de peste hotare.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Cătălin Josan

Această victorie i-a deschis porțile către o carieră muzicală promițătoare, lansând ulterior mai multe piese de succes și reprezentând Republica Moldova la concursul Eurovision.

Artistul a devenit cunoscut datorită pieselor scrise de el precum "Vrei nu vrei", "Big Brown Eyes", "Run Away", "Don't wanna miss you", "Walking on fire" și multe altele.

În ceea ce privește viața personală, Cătălin Josan a fost întotdeauna discret, preferând să păstreze detaliile intime departe de lumina reflectoarelor. De când a ales să își continue cariera muzicală departe de ochii publicului, Cătălin s-a dedicat muzicii și are cel mai des concerte în Republica Moldova, dar și în străinătate.

Cea mai nouă piesă pe care a lasant-o a fost în 2021 și se numește "Imponderabili".

În iulie 2024, artistul s-a căsătorit și se bucură de o poveste de dragoste minunată alături de partenera lui, Helen Alexander. Cei doi postează adesea imagini în ipostaze romantice pe conturile lor de Instagram, iar fanii sunt foarte încântați să îi vadă împreună.

Cătălin și Helen se bucură se viața de familie și se sprijină reciproc în proiectele lor, apărând mereu foarte zâmbitori în fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare. Cei doi se bucură de admirația fanilor lor.

De curând, Cătălin a împlinit vârsta de 38 ani, iar Helen i-a făcut o urare specială și a postat o serie de fotografii cu el, în semn de recunoștiință pentru toate momentele minunate petrecute împreună.

În prezent, Cătălin Josan se pregătește pentru un nou spectacol pe care îl va susține la Arena Chișinău, pe 5 aprilie. Spectacolul pe care îl va susține se numește Rock Simfonic, iar artistul este pregătit să îi surprindă pe spectatori cu energia și vocea sa.

