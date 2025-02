Ce dezvăluiri au făcut DOC și Anca Munteanu după ce și-au folosit superputerea împotriva lui Theo Zeciu și Cesimei: „A trebuit!”

DOC și soția lui, Anca Munteanu, au avut de făcut o alegere extrem de grea în urmă cu o săptămână la Power Couple România, sezonul 2. Aceștia au luat decizia să își folosească superputerea împotriva lui Theo Zeciu și iubitei sale, Cesima. Așadar, concurenții au părăsit competiția.

DOC și soția lui, Anca Munteanu, au avut parte de momente tensionate la ultima eliminare. Aceștia au fost la un pas să părăsească sezonul 2 Power Couple România, însă au fost salvați de superputere.

În pericol de eliminare, alături de ei, au fost Theo Zeciu și Cesima. Colegii de competiție au votat că youtuberul și iubita lui să rămână în vila din Malta, însă DOC și soția lui au apelat la marele avantaj: superputerea.

Așadar, artistul și partenera lui au avut puterea să întoarcă voturile celorlalți asupra lor și să rămână în concurs. Astfel, Theo Zeciu și Cesima au părăsit emisiunea în ediția 15 din sezonul 2 Power Couple România.

Decizia pe care au luat-o nu a fost deloc ușoară. DOC și soția lui s-au simțit vinovați pentru plecarea celor doi tineri.

„E bine că încă suntem aici. M-am trezit bântuit de imaginile de aseară din living, unde a trebuit să folosesc superputerea și să rămânem. Acum e bine, a trecut o noapte peste noi, iar asta mai vindecă din cicatrici. Avem treabă astăzi!”, a spus cântărețul în ediția 16 din sezonul 2 Power Couple România, de pe 17 februarie 2025.

DOC și Anca Munteanu, mai încrezători ca niciodată după ce și-au folosit superputerea, iar Theo Zeciu și Cesima au fost eliminați din sezonul 2 Power Couple România

În timp ce colegii de competiție se bucurau din plin de soare, un suc răcoritor și câteva chipsuri gustoase, DOC și Anca Munteanu au avut parte de o discuție care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Aceștia au dezvăluit că au mai multă încredere în forțele proprii, după ce au fost salvați de la eliminare.

„Ești pregătită de orice?”, a întrebat-o DOC pe soția lui, chiar înainte de proba fetelor.

„Da, sunt pregătită de orice. M-am deblocat de la plânsul de aseară, pentru că se strânsese prea multe. Puiu, pune all in să luăm superputerea. E ok, e doar un joc! Să faci ce simți! 3.000 de euro pui, da? Ia superputerea să rămânem aici!”, a răspuns Anca Munteanu.

„Nu te-am văzut în viața mea plângând așa, zici că a murit cineva!”, a mai adăugat concurentul.

„Superputerea aduce cu ea o presiune foarte mare și nici nu se știe ce se poate întâmpla, ce se poate face cu ea, nu! Nu cred că mai vrea nimeni superputerea”, a punctat Giulia Anghelescu despre marele avantaj din joc.

