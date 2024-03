Ce mesaje au transmis Ana și Tudor Ionescu după ce au pierdut finala Power Couple România. Ce au recunoscut

Ana și Tudor Ionescu au făcut dezvăluiri emoționante după ce au pierdut finala Power Couple România. Ce au transis în mediul online finaliștii. Postările lor au stârnit reacții.

Finala Power Couple România le-a supus pe cele trei perechi în situații extreme și au dat un test de rezistență. După ce au trecut prin toate anotimpurile și au rezistat în fața „intemperiilor vremii” aproximativ o oră, Ana și Tudor Ionescu au fost primii care au abandonat competiția. Cu capul sus și în aplauzele tuturor, perechea a încheiat competiția pe locul 3, însă cu o mulțime de experiențe care le-au schimbat viața, așa cum au dezvălui chiar ei.

„Grijile au început în momentul în care s-a îngreunat geanta”, a spus solistul Fly Project.

„Ilinca se uită la noi Tudor, trebuie să rezistăm, trebuie să o facem mândră”, a încercat și Ana să își încurajeze soțul.

Cu toate acestea, după 78 de minute de stat în aceeași poziție, ținând geanta cu greutăți, cuplul a hortărât să renunțe. Ana și Tudor s-au sărutat și apoi s-au retras din lupta pentru marele premiu.

„Am stat până la ultima picătură de putere. Nu am fost triști pentru că am făcut totul. Am tras până la ultima picătură din noi. Faptul că am stat 78 de minute așa, pentru noi este mult”, au precizat Ana și Tudor Ionescu în finala Power Couple din 13 martie 2024.

Ce mesaje au transmis Tudor Ionescu după ce el și Ana au pierdut finala Power Couple România. Ce au recunoscut

Ulterior, la câteva ore după difuzarea momemntului la TV, Ana și Tudor Ionescu au revenit cu o serie de mesaje emoționante despre ce a însemnat pentru ei experiența reality show-ului.

„Dacă știam cum va fi, probabil că acceptam fără să stau pe gânduri, fără să îi mai dau Anei bătăi de cap în a mă convinge. Power Couple este cea mai tare experiență din ultima vreme și cred că este cea mai tare provocare pe care am trecut-o Ana și cu mine, dupa 19 ani de relație. Totul a fost emoție, de la cap la coadă.. așa cum sunt convins că trebuie să fie la orice producție bună, fie muzică sau tv. Oamenii reacționează la emoție cu emoție, iar noi am trecut prin toate stările posibile într-o viață, comprimate în 6 săptămâni.

Am descoperit că trebuie să ne alocăm și timp pentru noi, că trebuie să îmi iau carnetul, că trebuie să mergem la sală (și facem asta deja), că Ana e TANC și mă pot baza pe ea, când eu nu pot, dar asta știam deja, și că facem o echipă care luptă împreună până la capăt. Mulțumesc întregii echipe, sunt formidabili, niște profesioniști desăvârșiți, îndrăgostiți de ceea ce fac”, a transmis solistul Fly Project pe rețelele sociale.

La rândul său, soția lui a avut o postare emoționantă în care a vorbit despre provocările prin care au trecut pe parcrsul competiției, încă din prima ediție până în finală. Ambii au recunoscut că nu se așteptau să ajungă până în ultima etapă de la Power Couple România, însă această experineță le-a schimbat radical viața de zi cu zi.

„Am plecat in acest proiect fara sa avem asteptari prea mari, a fost primul nostru proiect de reality. Ne doream doar sa iesim din zona noastra de confort. Si am iesit, inca din primul moment cand am pasit in casa Power Couple. Am inceput prin a dormi intr-o masina si am terminat in finala, cu o proba care ne-a provocat toate resursele pe care le mai aveam, am dat tot pana la ultima picatura.

Power Couple a fost cel mai mare si mai profund carusel de emotii prin care am trecut vreodata. Aproape zilnic treceam de la agonie la extaz si asta nu ne-a dezbinat, ba dimpotriva, am devenit si mai puternici. Am invatat ca in echipa ne descurcam cel mai bine, ca ne completam perfect unul pe celalalt, ca reusim sa ne motivam.

Pe scurt, am simtit ca am trecut printr-o viata de om comprimata, cu suisuri si coborasuri, cu dezamagiri si impliniri, cu bucurie dar si cu suparare. Suntem recunoscatori pentru toata experienta.

Pentru noi, inainte de show tv, Power Couple a fost despre cuplul nostru, despre oameni, despre viata, asa cum este ea. @tudorionescu TE IUBESC!”, a scris și Ana Ionescu pe contul ei de Instagram.

