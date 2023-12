Cum arată logodnica lui Lino Golden. Cu ce se ocupă tânăra

Lino Golden se mândrește cu o logodnică superbă. Delia, tânăra care l-a cucerit pe artist, este de o frumusețe răpitoare. Iată cum arată și cu ce se ocupă concurenta de la „Power Couple România”.

Lino Golden și logodnica lui, Delia, se numără printre cei care au acceptat provocarea „Power Couple România”. Cei doi se cunosc de un an și jumătate și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste departe de ochii curioșilor.

Deși este foarte discret în ceea ce privește viața personală, artistul nu ezită să își anunțe fanii cu cele mai importante evenimente. La finalul lunii octombrie 2023, tânărul a luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește cuplul său.

Lino Golden și-a făcut curaj, s-a pus în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Delia. Chiar dacă nu sunt împreună de mult timp, acesta este foarte hotărât în ceea ce privește viitorul său alături de femeia care l-a cucerit.

De asemenea, partenera cântărețului este o prezență discretă. Tânăra preferă a preferat să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor până acum. Telespectatorii vor avea ocazia să o cunoască odată cu premiera emisiunii „Power Couple România”.

Cât de frumoasă este Delia, logodnica lui Lino Golden, și cu ce se ocupă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Lino Golden se laudă ori de câte ori are ocazia cu logodnica lui. Artistul publică des imagini în care apare alături de sufletul său pereche.

Un lucru este cert, Delia este de o frumusețe deosebită. Tânăra se mândrește cu cele mai superbe trăsături ale feței, dar și cu un trup de zeiță. Concurenta de la „Power Couple România” impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale din mediul online.

Se pare că logodnica atistului nu ezită să apeleze la ținute sexy care îi scot în evidență atuurile fizice. Adesea, postările sale generează o mulțime de like-uri și complimente din partea urmăritorilor.

Nu se cunosc prea multe detalii despre ocupația Deliei, însă tânăra se mândrește cu o comunitate impresionantă de prieteni pe contul de Instagram. Așadar, aceasta ar putea fi creator de conținut.

Ce spune Lino Golden despre participare alături de logodnica lui, Delia, la „Power Couple România”

Lino Golden și logodnica lui, Delia, au decis să participe la „Power Couple România” pentru a demonstra tuturor că vechimea unui cuplu nu este un factor determinant în această competiție a noului show de pe Antena 1.

Artistul a dezvăluit că noua experiență alături de femeia care l-a cucerit a fost una de-a dreptul spectaculoasă. Acesta a învățat foarte multe despre partenera lui.

„Power Couple a fost un test al relației noastre, însă și unul al rezistenței, inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care probabil, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a declarat Lino Golden.