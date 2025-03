Mireasa sezonul 11, 24 martie 2025. Elena i-a povestit lui Florin despre trecutul ei amoros: „Nu văd nimic greșit”

După ce a primit o scrisoare care l-a pus pe gânduri, Florin a rugat-o pe Elena să-i povestească despre trecutul amoros, chiar dacă fata a spus că nu a avut relații serioase.

„Ai discutat vreodată cu ea despre trecutul ei sentimental? Știi câte „aventuri” a avut și cu cine? De ce nu a avut până acum o relație stabilă? Câți bărbați a avut dacă ea a zis cu gura ei că a avut doar aventuri? Totuși nu îți dorești să știi mai multe despre asta? Dacă nu a reușit să aibă o relație stabilă afară ce te face să crezi că o va avea cu tine? De unde știi că nu se va plictisi și de tine după ce ieșiți afară?”, sunt cuvintele pe care Elena și Florin le-au citit.

Florin a rugat-o pe Elena să-i povestească totuși despre tentativele ei de relații.

Elena i-a povestit lui Florin despre trecutul ei amoros: „Știi câte aventuri a avut și cu cine?”. Tănăra i-a mărturisit iubitului că a avut „un prieten cu beneficii”. Cum a reacționat băiatul

„Am vorbit cu cineva mult timp. Aproape un an. El locuia în străinătate și ne vedem când venea în țară și vorbeam mereu. Dar nu am considerat că eram într-o relație la distanță. Urma să plec la el, n-am mai plecat, ne certasem, apoi am lăsat-o așa, el are pe altcineva acum. Nu ne-am mai căutat reciproc din vară. Am mai vorbit cu un băiat din București, dar nu s-a concretizat nimic, am fost prieteni cu beneficii. Nu vorbeam nimic, ne întâlneam doar când aveam chef”, a spus Elena.

„Nu văd nimic greșit, doar că așteptam și eu niște răspunsuri. M-a pus pe gânduri că nu s-a deschis în legătură cu trecutul sentimental”, a spus Florin.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.