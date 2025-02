Drama neștiută a magicianului Robert Tudor. Ce poveste dureroasă ascunde concurentul de la Power Couple România

Robert Tudor reușește să aducă zâmbetul pe buze oricui cu glumele sale și numerele de magie, însă puțini sunt cei care știu faptul că acesta ascunde o poveste dureroasă. Concurentul de la Power Couple România sezonul 2 a făcut dezvăluiri emoționante despre viața lui.

Robert Tudor se numără printre cei mai carismatici și amuzanți concurenți din sezonul 2 Power Couple România. Acesta s-a făcut rapid plăcut de telespectatori prin glumele sale savuroase și energia pozitivă.

În cadrul competiției unde participă alături de soția lui, publicul a avut ocazia să-l cunoască mai bine pe magicianul Robert Tudor. Oamenii de acasă au putut vedea că acesta este un bărbat cu simțul umorului, sincer, corect și care își iubește enorm partenera.

La fiecare apariție TV, concurentul de la Power Couple România sezonul 2 reușește să fascineze pe toată lumea cu numerele sale de magie, jocurile amuzante de cuvinte sau cu cheful său de distracție.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și pus pe glume, soțul Elenei Tudor ascunde o dramă despre care puțini știau. Se pare că Robert Tudor are o poveste de viață impresionantă despre care nu vorbește des.

Magicianul Robert Tudor, despre drama prin care a trecut în copilărie. Ce dezvăluiri dureroase a făcut concurentul de la Power Couple România sezon 2

În urmă cu ceva timp, Robert Tudor a fost prezent în cadrul unui podcast unde a povestit despre drama prin care a trecut. Concurentul de la Power Couple România a susținut faptul că este „un miracol” că se află în viață.

De asemenea, acesta a scos la iveală un detaliu pe care doar cei apropiați îl știau despre el, faptul că s-a născut cu gura strâmbă și nu aude cu urechea stângă.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă cu tine... e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1.”, a dezvăluit magicianul Robert Tudor într-un podcast, conform click.ro.

„Trebuia să plece cu tata cu mașina și apoi a început să plouă afară și nu mai pornea mașina. Voia să meargă să mă avorteze la o femeie care făcea chestii din astea. Așa se făcea atunci în 84”, a mai adăugat concurentul de la Power Couple România sezonul 2.

Magicianul Robert Tudor a vorbit și despre probleme sale de la urechea stângă, care au apărut încă din copilărie.

„Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am (…) Era și aparatul scump și nu mi-am mai luat altul”, a mai completat el, potrivit sursei citate mai sus.