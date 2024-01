Eliza și Cosmin Natanticu: ”Power Couple înseamnă adrenalină la intensitate maximă. Ne-a purtat de la agonie la extaz!”

Power Couple România – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, vine la Antena 1 și AntenaPLAY din 5 februarie, cu o întrecere electrizantă, care aliniază la start 9 cupluri celebre.

Fiecare dintre acestea va fi gata să dovedească forța relației în probe surprinzătoare la înălțimi amețitoare, pe apă, dar și pe uscat, în soarele dogoritor al unor peisaje impresionante. Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este reality show-ul prezentat de Dani Oțil care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.

Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme și situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile.

Ce spun Eliza și Cosmin Natanticu despre experiența Power Couple România – La bine și la greu, care va fi difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cu o relație de zece ani și o căsnicie de cinci ani, actorul Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, cantautoare, actriță și dansatoare au intrat în această competiție dornici de o experiență cât se poate de distractivă, aducând cu ei în bagajele pentru Malta și o supradoză de bună dispoziție. De altfel, umorul a fost parte integrantă din viața lor de cuplu încă de la început. Cosmin povestește că a cerut-o în căsătorie pe Eliza la trei ani de relație – oferindu-i inelul

într-un moment neașteptat, chiar în mijlocul unei discuții contradictorii.

Cererea s-a soldat cu un refuz și a mai fost nevoie de două încercări pentru a obține mult doritul ”Da” din partea Elizei, iar Cosmin a transformat întreaga poveste într-un material bun de stand up. Și nu este singurul exemplu despre inspirația creatoare de care are parte Cosmin Natanticu în propria căsnicie. Amândoi recunosc, de pildă, că nu rețin datele importante ale relației lor, pentru aniversarea de zece ani fiind nevoie de o adevărată investigație în arhiva lor de mesaje, ca să descopere data primei lor întâlniri.

Convinși că alcătuiesc o echipă imbatabilă, spun că se aseamănă din multe puncte de vedere. Dar cu toate că Eliza se declară mai competitivă decât Cosmin, mărturisește că provocările Power Couple România i-au depășit așteptările. ”Emoții și frici duse la extrem! Adrenalină la intensitate maximă. Power Couple este show-ul care ne-a purtat de la agonie la extaz, într-o clipă. Mă bucur că am putut trăi această experiență alături de soțul și, totodată, prietenul meu, jumătatea mea mai bună. Abia aștept să vedeți prin ce am trecut”, a declarat Eliza. ”Eu cred că nu am mai făcut atâta efort de când jucam fotbal la juniori, pe vremea când aveam 14 ani”, a adăugat Cosmin.

Alături de ei, în competiția care redefinește relația de cuplu participă Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin, Daiana Anghel, consultant beauty, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, Lino Golden și logodnica lui, Delia, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, Tudor Ionescu (Fly Project) și soția lui, Anamaria.

Power Couple România – La bine și la greu, show-ul prezentat de Dani Oțil, va avea premiera la Antena 1 și AntenaPLAY pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30.