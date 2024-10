Experiența care l-a făcut pe Vlad Huidu să fie obișnuit cu durerea. De ce probe se teme Giulia la Power Couple România sezon 2

Giulia și Vlad Huidu și-au spus gândurile despre experiența Power Couple România, chiar înainte de a porni la drum în Malta.

Giulia și Păpu, așa cum îl alintă artista pe soțul ei, se numără printre cele 9 cupluri din sezonul 2 de Power Couple România. Giulia spune că se teme de înălțimi, în timp ce Păpu este convins că dacă va mai fi proba nașterii pentru bărbați, îi va putea face față cu brio, pentru că a trecut printr-o expereință extrem de dureroasă care l-a întărit.

Într-un interviu pentru a1.ro Vlad Huidu și Giulia au mărturisit că nu au plecat în competiție cu așteptări pentru că își doresc să fie surprinși. Cei doi se bazează pe expereința pe care au acumulat-o în America Express și au plecat în competiția din Gozo încrezători în forțele lor și în capacitatea de a-și depăși temeri și limite.

De ce probe de la Power Couple România – La bine și la greu! se tem Giulia și Vlad Huidu

Giulia a precizat că îi e teamă de toate probele la înălțime: „Eu am teamă de înălțime, dar sunt convinsă că o să mă întorc fără nicio frică și de această dată și o să mă cațăr prin toți copacii din București”.

În același timp Vlad se teme de probele în care îi este pusă la încercare memoria, sau capacitatea de a face calcule sub stres: „Cu cifele, cu datele, dacă știu, nu știu, calcule sub presiune. La proba cu nașterea, nu știu ce să zic. Am avut de eliminat o piatră la rinichi și cam știu ce înseamnă durerea de îți vine să te urci pe pereți. Deci sunt în gardă. ”.

Întrebați dacă sunt prieteni cu vreun cuplu din acest sezon cei doi au răspuns: „Ne știm cu mai multă lume, dar prieteni să ieșim în fiecare săptămână, nu.

Din sezonul trecut Vlad și Giulia i-au apreciat pe Ana și Tudor. Din acest sezon cei doi spun că fizic vorbind ei cred că Andrei și soția lui sunt foarte puternici. „Nu cred că poate cineva să ne depășească puterile pentru că deja suntem trecuți printr-o experiență de genul și știm la ce să ne așteptăm oarecum”, a spus Vlad Huidu.

Întrebați dacă ei cred că aventura de la Power Couple va fi mai competitivă decât cea din America Express având în vedere că mulți dintre concurenți sunt sportivi, cei doi au răspuns:

„Nu cred că trebuie să fii sportiv penru a fi competitiv. Cred că singura diferență e disciplina pe care au dobândit-o în urma practicării unui sport de performanță. Și noi suntem foarte competitivi.

„În plus, și noi am făcut sport. Nu suntem chiar fără puteri”, a spus Vlad Huidu.

Probe mai puternice ca niciodată. Cine va risca? Cine va merge până la capăt? Nouă cupluri, însă doar unul va ridica trofeul deasupra capului. Nu ratați, în curând, Power Couple România, sezonul 2, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY.