Power Couple România, 14 februarie 2024. Emi a simțit că i se face rău la proba bucătăriei răsturnate. Cum a reacționat pe moment

În cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia probă din această săptămână i-a surprins pe concurenți într-o nouă ipostază, și anume, într-o bucătărie cu susul în jos. Iată cât de bine se coordonează partenerii când... lumea lor este dată peste cap.

În ediția din această seară, partenerii și-au dat întâlnire pe un teren aparent familiar – bucătăria. Adevărata provocare a fost, de fapt, o bucătărie cu susul în jos. Cuplurile au avut de pregătit o rețetă de blat de tort, în timp ce au stat cu capul în jos. Scopul probei a fost de a vedea cât de bine se coordonează partenerii când... lumea lor este dată peste cap.

Totodată, proba cuplurilor a scos la iveală unele dintre cele mai hilare momente de la Power Couple România, dar hohotele de râs s-au amestecat și cu lacrimi și cu momente dificile pentru unele dintre concurente.

Ediția din această seară a fost încărcată de emoții, adrenalină și umor, iar provocările de care au parte cuplurile în Malta se văd doar la Power Couple România, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPlay de la 20:30.

Power Couple România, 14 februarie 2024. Emi a încercat să gătească rețeta cu capul în jos, dar mai mult a făcut show

Proba din bucătăria răsturnată s-a dovedit a fi un adevărat show pentru Emi și Mădălina, care au dat tot ce au putut pentru a scoate un timp rezonabil, astfel încât să nu se afle pe ultimul loc la proba de azi.

Imediat după start, cei doi, legați de picioare, au căutat ingredientele necesare și s-au apucat de treabă.

Prima dată Mădălina a ținut bolul în timp ce Emi a turnat făina și totul a mers conform planului. Al doilea pas, însă le-a cam dat bătăi de cap. Mădălina a spart ouăle fără grijă, dar i-a scăpat coaja unuia, iar Emi a depus un efort în a le sparge, pentru că aparent, nu este fanul acestora.

Când au trecut la zahăr, Emi și-a pierdut echilibrul și a scos niște sunete amuzante specifice celor care conduc căruța: „Hooo, Titele, trrrr! Hooo!”

„Iese olteanul din mine, olteanul veritabil. La panică, de stres, eu așa reacționez” a povestit amuzat concurentul la testimonial.

După ce s-au descurcat foarte bine și cu zahărul, Emi a trecut la turnarea laptelui, care de asemenea, i-a ieșit foarte, foarte bine.

Cu toate acestea, Mădălina se pare că a uitat de un detaliu important din rețetă, și anume, stoarcerea lămâii, iar aici concurenții au pierdut puțin timp.

Emi i-a amintit, și apoi au trecut la stoarcerea care i-a dat bătăi de cap Mădălinei, fapt care a dus la intervenția bărbatului.

Mădălina a trecut apoi la amestecarea aluatului, iar lui Emi i s-a făcut rău. Cei doi s-au mobilizat și au început să curețe repede blatul și astfel au oprit cronometrul.

Cu toate acestea, Emi a rămas suspendat într-o poziție în care s-ar fi putut accidenta dacă și-ar fi desprins brațele.

Dani Oțil a intervenit, susținându-l și așezându-l corect, chiar înainte ca lui Emi să i se facă rău din nou.

„Mersi Dani, mi-ai salvat viața!” a strigat Emi tare.

Ajunși din nou pe podea, cei doi s-au felicitat și și-au oferit un pupic.

La testimonial, concurentul a recunoscut că i s-a făcut rău pe parcursul probei.

„Mi-a venit să vomit. Mi-a venit și în timpul probei la un moment dat. M-am concentrat, eram și în panică și în presiune și probabil când m-am relaxat mi s-a întors stomacul. Dar nu am vomitat. Doar mi-a venit. Am primit și punguliță de vomitat, dar nu am folosit-o.” a povestit Emi mândru despre proba de azi.