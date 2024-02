Power Couple România, 21 februarie 2024. Eliza Natanticu, momente de panică la înălțime. Ce s-a întâmplat cu proba

În cea de a noua ediție, telespectatorii au putut observa cum s-a desfășurat proba hotărâtoare a cuplurilor, probă care a rămas de-a dreptul memorabilă pentru participanții care au dus o luptă grea cu unele dintre cele mai mari temeri. Iată ce momente de suspans au trăit concurenții din nou la înălțime și cum s-au descurcat împreună.

După ce testul atenției distributive a fost picat aseară de toți concurenții, misiunea lor dovedindu-se mult prea complicată sub presiunea cronometrului, cuplul cu cei mai puțini bani rămași în cont, format din Roxana Blenche și Cătălin Bucur, a fost propus spre eliminare.

Așadar, atât ei, cât și Oana Matache cu Radu Siffredi, care s-au aflat pe penultimul loc, au dat tot ce au putut la proba de cuplu pentru a evita astfel eliminarea din concurs.

În această seară, noua provocare a iscat panică printre concurenți! De la înălțimea derutantă a unor stâlpi flexibili, fără a avea un punct de sprijin, participanții au fost nevoiți să se concentreze pentru a identifica defectele celuilalt.

Mai mult decât atât, pentru a muta dintr-o parte în alta un suport pe care se află defectul ales, aceștia au avut de executat în aer un amplu balans… înfricoșător pentru mulți dintre ei.

Cum s-au descurcat cuplurile față-n față la proba „Te iubesc așa cum ești!”, cine a mers până la capăt și cine a părăsit casa cuplurilor din Gozo, telespectatorii au aflat în ediția Power Couple România difuzată pe Antena 1 și AntenaPlay de la 20:30.

Deși entuziasmată înainte de probă, Eliza a avut parte de o situație fără precedent la Power Couple România care l-a șocat până și pe soțul ei.

Imediat după ce s-a urcat pe băț, Lizi s-a pierdut total și nu a mai scos niciun cuvânt preț de câteva minute.

La insistențele lui Natanticu de a se roti, Lizi a recunoscut imediat faptul că ea nu crede că poate face această probă.

„Iubita, plecăm acasă dacă nu facem proba asta, ești conștientă. Uită-te la mine un pic. Poți să întorci capul spre mine? (....) Poți iubita mea, ești cea mai tare, ai făcut atâtea, ai schimbat roți sus, te-ai dus pe schele, ai trecut podul. Asta te ține!” spunea Natanticu încercând s-o motiveze, fapt care s-a și întâmplat.

Imediat după start, Lizi a luat inițiativa și s-a aplecat pentru a prinde unul dintre suporturi pe care erau scrise defectele.

După multe încercări, Lizi a renunțat și l-a rugat pe Cosmin să înceapă. Actorul a luat suportul pe care scria „impulsivă” pe care Lizi l-a confirmat și l-a lipit pe panoul ei.

Lizi și-a făcut curaj și a preluat și ea același defect, dar Natanticu a mărturisit că el nu este impulsiv, motiv pentru care soția lui a fost nevoită să aleagă un alt suport, care, de data aceasta a fost corect.

În timp ce actorul o încuraja, Eliza se chinuia să prindă unul dintre suporturi, dar întâmpina dificultăți. Enervată de situație, soția lui a strigat tare: „Nu mai țipa!”.

„Iubita, te rog, iubita, te rog, uită-te la mine, ascultă-mă, respiră și uită-te la mine, te rog!” spunea Cosmin fără încetare, moment în care Lizi a răbufnit din nou țipând cât a putut de tare: „Lasă-mă!”.

Totuși, Natanticu nu s-a oprit din vorbit, iar soția lui a țipat de nenumărate ori: „Taci!” speriându-l chiar și pe Dani Oțil.

„Eu aș comenta, dar mi-e frică” a spus prezentatorul.

Pentru că bărbatul nu s-a oprit din vorbit, Eliza a cedat și nu și-a mai putut controla gesturile. A început să strige și să urle de neputință.

Din nou, soțul ei a încercat să-i arate cum trebuie să se miște pentru a reuși, dar Eliza a spus că nu mai poate continua, dându-și palme peste față singură pentru a se motiva.

„Băi, nu mai vreau, vreau jos, crede-mă, vreau jos.” a fost replica care l-a făcut și pe Natanticu să își dorească să renunțe.

„Dani, ne-am hotărât. E prea mult pentru ea! Renunțăm” a spus actorul cu dezamăgire, dar cu asumare.

Totuși, prezentatorul a încercat s-o motiveze să nu renunțe:

„Vreau să te uiți în ochii mei. Nu te cred. Eu nu pot să abandonez un joc din atât. Ai făcut 15 minute ceva foarte bine!”

Surprinzător, Lizi a mai încercat odată, iar Natanticu a intervenit din nou explicându-i cum se face, iar Lizi a ajuns la capătul puterilor începând să înjure:

„Taci în **** mea!”

Din nou, Eliza a cerut să oprească proba, iar Dani a oprit cronometrul, imediat după confirmare.

„Din păcate, proba se oprește la 3 puncte” a spus prezentatorul uimit.

Imediat ce au coborât, Natanticu a surprins pe toată lumea cu reacția uluitoare la adresa soției sale:

„Atât ai putut iubita. Asta este. Nu trebuie să ne supărăm din nimic. Aș fi fost chiar culmea să-i zic << n-ai făcut asta >>, când eu n-am făcut nici o probă de băieți, când eu la proba Au, mami! la al 3 lea nivel am zis stop. Orice ar fi, putea să vină Lizi să-mi zică toate cele ce i-am zis eu sus la proba de mai devreme. Adică, am niște limite, dar nu e despre asta. Noi doi nu suntem un power couple la emisiunea asta, dar noi suntem un cuplu sudat. Nu e vorba despre viață și moarte, e un concurs. Te-ai blocat, asta e, se întâmplă, ai frică de înălțime, nu e pentru tine, nu ai putut s-o faci. Până la urmă e soția mea orice ar face. Este jumătatea mea, o ajut și nu am cum, vreodată, pentru că știu că și vice versa e valabilă. Chiar dacă ea țipă la mine, eu știu prin ce trece, de aceea suntem împreună de 10 ani”.