Power Couple România, 5 martie 2024. Ceartă cruntă între Anamaria și Tudor Ionescu. Concurentul și-a pierdut controlul: „Hai pa!”

În ediția 14 din Power Couple România, de pe 5 martie 2024, au ieșit scântei între Anamaria și Tudor Ionescu. Camerele de filmat au surprins o ceartă cruntă. Concurenta a cedat, iar partenerul său și-a pierdut controlul.

Anamaria și Tudor Ionescu se află într-o situație delicată în etapa cinci a competiției Power Couple România. În ediția de ieri, 4 martie 2024, cei doi au pierdut o sumă uriașă de bani după proba de shopping viteză.

Cu doar 500 de euro în pușculiță, concurenta s-a văzut nevoită să investească tot în abilitatea partenerului de a face liniște. Anamaria Ionescu a avut grijă să își informeze soțul că trebuie să facă tot ce poate pentru a câștiga misiunea din ediția 14 de pe 5 martie 2024.

Deși îl vede obosit, soția lui Tudor Ionescu are mare încredere că bărbatul de lângă ea se va descurca de minune la această provocare. Nici bine nu a început jocul că lucrurile s-au complicat pentru cei doi.

Anamaria Ionescu a stat într-o continuă tensiune pe toată durată provocării. Aceasta i-a oferit indicații clare partenerului său, care a făcut fața cu brio activităților casnice. O greșeală făcută la final l-a costat toți banii investiți.

Spiritele s-au încins atunci când Tudor Ionescu s-a așezat pe canapea, presând o jucărie cu mâna. Dani Oțil nu s-a mai putut abține, stăpânindu-și cu greu hohotele de râs.

Pierderea probei a făcut-o pe Anamaria Ionescu să reacționeze acid. Concurenta a dat de podea cu obiectele pe care le avea în mână și a părăsit platoul de filmare.

„Nu m-am gândit că aia chițăie chiar așa”, a mărturisit solistul de la Fly Project.

„Am pierdut toate probele în care am fost încrezătoare. Nu pot să-mi explic cum a putut să deschidă sticla aia de vin, să pună în pahare, să aprindă bățul ăla de chibrit fără să fie nicio problemă. Și nu a putut să pună o jucărie dintr-o parte în alta fără să apese pe ea. Este peste limita mea de a înțelege, nu pot să înțeleg”, a spus soția artistului cu lacrimi în ochi.

Ce a urmat între Anamaria și Tudor Ionescu după ce au pierdut proba bebelușului din ediția 14 Power Couple România, de pe 5 martie 2024

După ieșirea nervoasă, Anamaria Ionescu a început să strige la soțul său în timp ce plângea: „Eram atât de aproape!”. Reproșurile și cearta dintre cei doi au continuat la testimoniale, unde Tudor Ionescu și-a pierdut controlul.

Solistul de la Fly Project a răbufnit de nervi: „Dar dă-o de jucărie, zici că am pierdut un milion de euro din banii noștri. Asta e! Și ce vrei să fac acum?! Mai vino o dată la emisiunea asta, dar cu altul ca să fie mai bine. Ce vrei să fac? Asta e! Am greșit, am pierdut. Ți se pare că eu ți-am comentat ceva la o probă pe care ai pierdut-o tu”.

„Niciodată n-am făcut prostii de genul ăsta! Era să mor pe banda aia ieri. Nu mai puteam să respir”, i-a răspuns soția lui.

„Ok, să-mi spui când te oprești din urlat și țipat ca să știu când plec de aici!”, a mai adăugat Tudor Ionescu, vizibil nervos.

„Ai copil de 6 ani, în puii mei!”, a strigat Anamaria la artist.

În timpul discuției aprinse, concurentul s-a ridicat de pe scaun și a plecat din fața camerelor de filmat: „Hai pa! Vorbește singură”.

Urmărește videoclipul de mai sus pentru a vedea întregul moment delicat dintre Anamaria și Tudor Ionescu.

