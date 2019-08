Era însărcinată. Era splendidă. Au ucis-o cu 16 lovituri de cuțit! I-au pus pruncul în brațe în coșciug. Crima care a șocat Hollywoodul și a intrat în istorie

9 august 1969. Sharon Tate urca pe culmile celebrității. Era adorată. Tocmai ce dăduse lovitura cu un rol în filmul „Valley Of The Dolls”. Soțul ei, celebrul regizor Roman Polanski, o dezamăgea. Lipsea de lângă ea, punând cinematografia pe locul I. Îl amenința cu divorțul la telefon. Aștepta să devină mamă, în doar două săptămâni. A urmat o scenă de groază ce poate că n-ar fi putut fi imaginată nici de Quentin Tarantino. 16 lovituri de cuțit. O funie legată de gât. Un mesaj batjocoritor, scris cu sânge.

Pentru splendida actriță, contextul arăta așa: Sharon Marie Tate Polanski fermeca publicul cu frumusețea și talentul ei. Avea 26 de ani. Era căsătorită de aproximativ un an cu regizorul Roman Polanski, alături de care a lucrat la filmul „The Fearless Vampire Killers”. Mai avea două săptămâni până să devină mamă.

Sharon Tate și Roman Polanski erau tineri, talentați și carismatici, populari în lumea cinematografiei. Fotograful Peter Evans i-a descris drept „cuplul imperfect. Erau cuplul Douglas Fairbanks/Mary Pickford din acea vreme. «Cool» și șocant, într-un mod plăcut”.

Filmul de groază al morții actriței Sharon Tate

În ultima zi din viața ei, Sharon Tate era supărată. S-a certat cu soțul ei la telefon, din locuința pe care o închiriaseră împreună, aflată în Benedict Canyon, Los Angeles, California. Era nemulțumită de comportamentul lui. L-a amenințat cu divorțul, dacă nu avea să dovedească o schimbare, în primele două săptămâni de viață ale copilului lor. Roman Polanski zăbovea la Londra, căutând locuri de filmare pentru „The Thirteen Chairs”.

A fost sunată și de sora ei, Debra, care a vrut să petreacă noaptea alături de ea și de cealaltă soră a lor, Patti. Sharon Tate a refuzat, spunându-i că preferă să o lase pentru o dată viitoare.

Seara, a luat cina la restaurantul ei preferat, alături de câțiva prieteni - Wojciech Frykowski, Abigail Folger și Jay Sebring. În jurul orei 10.30, s-au întors împreună la locuința actriței. Mai aveau puține ore de trăit.

Patru adepți ai lui Charles Manson, membri ai așa-numitei „familia Manson”, au sărit gardul casei și au început atacul sălbatic. Prima crimă - Steven Parent, un tânăr în vârstă de 18 ani care se afla acolo ca să îi vândă un radio cu ceas îngrijitorului locuinței. L-au împușcat.

„Eu sunt Diavolul. Sunt aici ca să fac treburile lui”, a spus Charles „Tex” Watson, unul dintre ucigașii din clanul Manson, după ce a intrat în casa actriței, pe o fereastră pe care el și ceilalți criminali au decupat-o.

Nu a glumit. Împreună cu Susan Atkins, Patricia Krenwinkel și Linda Kasabian, a continuat masacrul.

Pe Jay Sebring, care a încercat să îi împiedice să ajungă la Sharon Tate, l-au împușcat, după care l-au înjunghiat de mai multe ori.

Criminalul Watson l-a lovit în cap pe Wojciech Frykowski. Apoi, a început să îi lege pe Sharon Tate și Jay Sebring împreună, cu o funie, de gât. A agățat funia de o grindă din livingul locuinței.

Pe Abigail Folger, au trimis-o într-un dormitor, să își aducă poșeta. Le-a dat 70 de dolari criminalilor. A reușit să fugă, dar a fost prinsă de Patricia Krenwinkel, care a înjunghiat-o, dar fără să o omoare. Viața i-a fost curmată de Watson, cu 28 de lovituri de cuțit.

Lui Wojciech Frykowski îi legaseră mâinile cu un prosop, pe care el a reușit să îl desfacă, eliberându-se. S-a luptat cu Atkins, care l-a înjunghiat în picioare, în timp ce el încerca să se apropie de ieșire. Watson l-a izbit în cap cu un pistol. L-au împușcat de două ori. El a luptat în continuare pentru viața lui. Apoi l-au înjunghiat până l-au omorât. 51 de lovituri de cuțit.

Sharon Tate i-a implorat pentru viața ei și, mai ales, a bebelușului ei. S-a oferit ostatică, dar în zadar. 16 lovituri de cuțit i-au curmat viața. Copilul nu a supraviețuit.

Cu prosopul ce fusese la mâinile lui Wojciech, îmbibat de sânge, au scris cuvântul „porc” pe ușa casei în care locuia Sharon Tate.

Trupurile actriței Sharon Tate și ale prietenilor ei au fost găsite abia dimineață, de o menajeră.

De ce Sharon Tate? Doar pentru că pe 23 martie 1969, Manson a vizitat proprietatea în care o știa că locuiește muzicianul Terry Melcher – pe care Manson îl cunoștea. Însă, din februarie, casa era închiriată de Roman Polanski și Sharon Tate. Manson a decis să distrugă tot din acea casă, inclusiv pe o femeie care se pregătea să devină mamă.

Sharon Tate a fost înmormântată pe 13 august, la cimitirul „Sfânta Cruce” din Culver City, California, cu pruncul ei în brațe. Copilul a primit numit postum numele Paul Richard Polanski, după tații actriței și ai soțului ei.

În 1994, casa în care au fost uciși Sharon Tate și prietenii ei a fost demolată, iar în locul acesteia a fost construită una nouă.

Charles Manson a murit pe 19 noiembrie 2017, la vârsta de 83 de ani, într-un penitenciar din California, după ce a petrecut aproape 50 de ani în închisoare. Manson şi membri ai cultului său criminal au fost condamnaţi pentru uciderea lui Tate şi a altor persoane în august 1969, după ce au comis crime în mai multe locații.

Povestea crimei lui Sharon Tate este prezentată în filmul „A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood”, cel de-al nouălea film al regizorului Quentin Tarantino, ce are premiera în acest weekend în cinematografele din România. Din distribuție fac parte Margot Robbie, Leonardo DiCaprio și Brad Pitt.