Ce a putut să își pună un român din Buzău pe acoperișul casei, fără pic de reținere! Ce s-a aflat despre locuitorii din zonă

Un român a reușit să stârnească un val uriaș de reacții după ce localnicii au văzut ce a putut să își pună acesta pe acoperișul casei, fără pic de reținere. Imaginile au devenit imediat virale.

Nu mai este o noutate faptul că românii dau dovadă de multă ingeniozitate și că unii reușesc uneori să spargă orice tipar. Este și cazul unui bărbat care i-a lăsat mască pe mulți atunci când a ales să își pună ceva neașteptat pe acoperișul casei. Cineva a pozat totul și imaginile au devenit virale, stârnind un val uriaș de reacții.

Ce a putut să își pună un român din Buzău pe acoperișul casei, fără pic de reținere

În comuna Calvini din Buzău se află, chiar pe marginea drumului județea, o casă de mari dimensiuni, impozantă, cu coloane înalte la intrare și scări demne de un adevărat palat. Dar poate că cel mai neobișnuit detaliu pe care l-au remarcat toți au fost cei trei cai în mărime naturală puși pe acoperișul casei.

„3 cai frumoși”, „Călăreții apocalipsei”, „Muschetarii buzoiani 😂😂”, iată doar o parte dintre glumele făcute de internauți pe seama imaginii ce a apărut pe pagina de Instagram numită @scarafrumos.

Unul dintre internauți a spus că poza ar fi ceva mai veche, fiindcă azi casa e terminată: „cam veche poza. am trecut ieri si arata super casa 😁”.

Pentru cei care nu știu, comuna Calvini este cunoscută pentru numeroasele „palate” construite de locuitorii de etnie romă, care trăiesc în special din ajutoarele sociale. Potrivit unor informații apărute în presă, din cei 4500 de locuitori ai locului, peste 1000 beneficiază de ajutor social.

Nu este singurul caz în care un român reușește să uimească vecinii cu ceea ce și-a făcut la casă.

Un caz similar s-a întâmplat în Drumul Taberei. Un cetățean din București și-a lăsat mască toți vecinii atunci când a început să își monteze camere de supraveghere la una dintre ferestrele apartamentului său. Totuși, n-a durat mult și sub pervaz au apărut și alte camere. În prezent, persoana respectivă are opt camere de filmat. Nu se știe dacă îi aparțin doar lui sau sunt folosite și de către administrația blocului respectiv din cartierul Drumul Taberei, din București. Un lucru e cert: trecătorii s-au mirat din plin și cineva chiar a decis să fotografieze totul. Poza a fost ulterior publicată pe Instagram și a făcut senzație. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară: „sediul NATO din Bucuresti”, „Sa nu se fure zambilele, ghioceii”, „Poți să vii liniștit din laterală sau deasupra 👍”, „Administratia privește”, „garsoniera cu vedere in tot cartierul”, „Asa e cand nu ai babe”, „Ce ghivece mai sunt si alea?! 🤔🤣”, „Drumul taberei. Valea Ialomitei”, iată doar o parte dintre reacțiile internauților.