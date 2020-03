Când se lasă pandemia peste lume, nu mai contează ce ai, ci ceea ce ești. O lecție de umanitate și stil de la bătrânul Armani

„Nu am făcut această poză pentru l-am văzut pe însuși Giorgio Armani aranjând un manechin într-o vitrină, ci pentru că am surprins un bărbat și pasiunea lui de o viață, care, deși avea mii de angajați și își putea petrece zilele într-o vacanță în Caraibe, era acolo îmbrăcând un manechin singur. Astăzi, același om își pune la dispoziție fabricile pentru a produce echipamente de unică folosință pentru medici. Nu ești mare pentru câți bani ai, ci pentru ceea ce faci!”, a scris ieri Stefano Scalia, italianul care l-a fotografiat pe marele Armani acum un an.