4 iunie 1920, zi istorică: Acum 100 de ani, Transilvania s-a întors, definitiv, acasă! Statul Român nu are documentul!!!

Acum începe partea interesantă a povestirii. Am convenit că Marea Unire de la 1918 a fost recunoscută, din punct de vedere juridic, la nivel internațional, prin semnarea Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920. Astăzi, la 100 de ani de la acele zile istorice, Statul Român nu deține...dovada! Singurul exemplar în limba română al acestui document, considerat actul de naştere al României, nu este deţinut de acesta, ci îi aparţine lui Haralambie Vochiţoiu, care a intrat în posesia Tratatului în urma unei licitaţii, în februarie 2016. „Este vorba despre actul de naştere al statului unitar român. Acest document este singurul original în limba română, tipărit şi apărut imediat după ce s-a semnat în Palatul Trianon. Fiecare ţară şi-a făcut tratatul în limba ei, după care comisia respectivă a studiat exemplarele din fiecare limbă şi a dat aprobare, pentru că fiecare virgulă a fost studiată, şi abia după aceea a intrat în vigoare”, a declarat Haralambie Vochiţoiu, într-un interviu acordat B1 Tv.

Vochiţoiu spune că s-a dus pentru a cumpăra un steag de luptă care îi era atribuit lui Avram Iancu. Într-o pauză, „m-am uitat cu mai multă atenţie la catalogul acelei licitaţii şi am văzut acolo Tratatul de la Trianon. Efectiv m-am blocat şi am zis că, de fapt, asta este piesa de rezistenţă a acestei licitaţii. Era acum vreo doi ani, nu era încă Centenarul (n.r. - 2016), lumea nu vorbea, scria simplu «Tratatul de la Trianon» şi atât, poate că nu toată lumea ştia despre ce era vorba. Nu a fost decât un pas de licitaţie. Când s-a ajuns la documentul acesta, am licitat eu un singur pas, a mai fost cineva care a licitat peste mine, iar la a doua mea licitare, l-am adjudecat. (...) Într-adevăr, suma, la vremea respectivă nu a fost o sumă fabuloasă, nu a fost un efort pe care să nu mi-l pot permite. Aşa cum mi l-am permis eu, putea să şi-l permită altcineva care putea să-l distrugă”. Potrivit colecţionarului, Statul Român nu a fost prezent la licitaţie. „Cred că acest document aparţine Statului Român. Trebuie să aparţină statului român. Însă nu mi-am pus problema şi nu ştiu ce aş face dacă aş primi o ofertă sau s-ar deschide o dezbatere”.