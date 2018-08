Scandalul izbucnit după ce a fost făcută publică imaginea cu Udrea continuă! Dana Enache, o nouă dezvăluire: ”Am mai primit o poză cu ea!”

Discuțiile apărute în urma pictorialului cu Elena Udrea însărcinată sunt departe de a se fi oprit, iar în emisiunea ”Prietenii de la 11”, Dana Enache, redactorul-șef al Viva!, a făcut o mărturisire neașteptată.

”Nu am mai spus asta până acum. Eu am mai primit o poză de la ea. La sfârșitul lunii iulie. Din acest motiv am decis să merg mai departe cu pictorialul. ”, a mărturisit Dana Enache, în direct, la ”Prietenii de la 11”.

Ce alte mărturisiri a mai făcut aceasta, află urmărind clipul de mai sus!

