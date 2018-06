Marcel Pavel, despre momentul huiduielilor de pe Arena Națională: ”Simona Halep se simțea fâstâcită, nu știa ce să facă. Mi-ar fi plăcut să nu se întâmple!”

Marcel Pavel și Monica Anghel au fost prezenți la prezentarea trofeului de la Roland Garros obținut de Simona Halep, iar acum, în cadrul emisiunii ”Prietenii de la 11”, el a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat acolo.

Referitor la momentul huiduielilor, acesta a dezvăluit, precizând că nu vrea să intre în politică, că nu i-au făcut bine Simonei Halep.

”Nu mă interesează politica și nu vreau să fac asta, dar i s-a stricat momentul. Deși oamenii au aclamat-o, partea cealaltă, cu huiduielile, a fost urâtă. S-a simțit ea jenată. Nu știa ce să facă, se simțea fâstâcită.”, a spuss Marcel Pavel.

De asemenea, el a mărturisit că are o relație specială cu Simona și a adus în platoul emisiunii o rachetă primită în dar de la ea: ”Mi-a oferit-o în 2014, am avut concert la Londra, ea a aflat că sunt acolo și m-a invitat la VIP să văd meciul. Da, îi place piesa ”M-am îndrăgostit lulea.”, am vrut să i-o cânt pe stadion, dar se pierdea din solemnitatea.”, a mai spus el.

