Theo Rose, apariţie de senzaţie la "Prietenii de la 11": "Nu am cu cine merge în vacanţă, iubitul lucrează". Ristei: "Pe el îl poţi schimba"

Theo Rose, apariție spectaculoasă la Prietenii de la 11. Frumoasa artista este foarte supărată pentru că toată lumea merge în vacanță, iar ea nu are niciun plan.

"M-aţi luat pe nepregătite, nu ştiam cu ce să mă îmbrac. Nu sunt nici bronzată pentru că nu am fost în vacanţă... Şi nici nu am planuri. Trebuie să am cu cine merge şi momentan nu este cazul. Iubitul e cu munca, sora e la casa ei, părinţii mei nu au timp", a povestit Theo Rose, la "Prietenii de la 11".

➡️ Urmăreşte Prietenii de la 11 online pe AntenaPlay: https://goo.gl/UAib95​. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!