Provocarea Destinului, 31 iulie 2023. Luiza, în stare de ebrietate la petrecere. Femeia s-a urcat în patul lui Adrian

La petrecerea de la Provocare Destinului Luiza a consumat câteva pahare în plus, motiv pentru care s-a amețit”. Vania a încercat să o ducă la culcare pe femeie, însă aceasta a refuzat.

Luiza era vizibil sub influența alcoolului, iar colegii de competiție au încercat să o convingă să se retragă de la petrecere.

„Nu mergi tu, te rog, să o iei, că poate cu tine vrea”, i-a spus Tina lui Vania, ținând cont de faptul că Luiza a purtat mai multe conversații cu bărbatul.

„Vreau să te duci la culcare, că trebuie să te culci”, i-a spus Vania Luizei, care l-a tratat cu un refuz.

Cum a reacționat Luiza când Vania a încercat să o ducă la culcare

„Că tu m-ai crescut. Eu trebuie să fac ce spui tu. Te rog să capitulezi”, a răspuns Luiza.

„Tu cazi și cred că trebuie să pui capul pe pernă”, a insistat Vania.

„Bineînțeles că nu-mi face cinste ce s-a întâmplat”, a spus Luiza în live, după ce a văzut imaginile.

În noaptea petrecerii Luiza s-a urcat în patul lui Adrian, cerându-i să se trezască și să meargă la Oana.

Bărbatul a fost foarte supărat și i-a reproșat a doua zi femeii pentru faptul că l-a trezit.

„Vreau să-mi cer scuze. Credeam că am cu cine să glumesc. Fiind puțin amețită nu am înregistrat mesajul cum trebuia și am vrut să-l iau pe Adrian să anime atmosfera”, a spus Luiza.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.