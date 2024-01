Motivul pentru care Dianna Rotaru a avut 20 de nași la botezul fiicei sale. Această tradiție este neobișnuită în România

Dianna Rotaru a apelat la o tradiție neobișnuită în România la botezul fiicei sale. Prezentatoarea TV a avut 20 de nași la evenimentul discret. Iată de ce a luat o astfel de decizie.

Dianna Rotaru și soțul ei trec prin cea mai frumoasă perioadă de când a venit pe lume fiica lor, Laura-Emilia. Prezentatoarea TV a născut o fetiță perfect sănătoasă la începutul lunii decembrie 2023.

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, aceasta nu a ezitat să își anunțe prietenii virtuali că a avut loc un eveniment foarte important în familia ei. Vedeta și-a creștinat micuța la o lună și jumătate de când i-a dat viață.

Prezentatoarea TV a publicat primele imagini de la botezul fetiței sale. Momentul a fost de-a dreptul emoționant pentru invitați, dar și pentru oamenii de pe rețelele sociale care au privit cu lacrimi în ochi videoclipul postat de aceasta.

Citește și: Cum arată fiica Diannei Rotaru. Prezentatoarea TV care și-a anunțat sarcina în direct le-a arătat fanilor imagini cu bebelușul

Dianna Rotaru s-a pregătit intens pentru creștinarea fiicei sale. Aceasta a pus la punct fiecare detaliu, ținând cont de majoritatea tradițiilor din Republica Moldova. Mai mult, se pare că vedeta a apelat la un obicei neobișnuit în România: a avut 20 de nași pentru micuța ei.

Dianna Rotaru și-a dorit 20 de nași la botezul fiicei sale, Laura-Emilia

Prezentatoarea TV și soțul său au organizat un eveniment discret pentru creștinarea fiicei lor. Aceștia au avut în jur de 80 de invitați la petrecerea de botez, printre care s-au numărat prietenii apropiați și familiile acestora.

Mai mult, Dianna Rotaru și-a dorit ca totul să iasă perfect, urmând o tradiție importantă din Republica Moldova. Aceasta a avut 20 de nași la botezul micuței Laura-Emilia.

„A fost o petrecere bine organizată de mine și de Rareș. După cum bine știți, el este organizator de evenimente și concerte. La biserică am fost în straie populare. Am avut și o ținută cu cojoc maramureșean.

Și Rareș a purtat o ie naturală, care a avut 100 de ani. Ne-am pregătit foarte bine să impresionăm invitații. Nu s-au așteptat că vom avea 20 de nași de botez, ceea ce în România nu prea se întâlnește. Este o tradiție pe care o păstrăm din moși strămoși”, a mărturisit Dianna Rotaru la Antena Stars.

Cum au ales Dianna Rotaru numele fiicei sale

Dianna Rotaru și partenerul său s-au gândit în amănunt la toate detaliile care au ținut de fiica lor, printre care și la numele micuței. Cei doi au căzut de comun acord ca pe fetița lor să o cheme Laura-Emilia.

„Astăzi vom anunța și numele fetiței pentru că l-am ținut secret până acum. Nu că eram indeciși, din contră, știam sigur care va fi. Are două nume și vă vom face o introducere de ce le-am ales. Numele meu preferat este Laura. Când aveam 10 anișori am văzut o actriță Laura, frumoasă, excepțională, am zis că dacă voi fi mamă de fetiță, va purta acest nume, iar Rareș are povestea lui”, a mărturisit prezentatoarea TV, conform sursei citate.

Citește și: Provocarea Destinului, 4 august 2023. Prezentatoarea Dianna Rotaru a anunțat că este însărcinată în direct: ”Mi-a schimbat viața”

„Eu am decis să-i pun după numele mamei mele, Emilia, că să nu ajungem la contradicții și discuții, are două nume. Se numește Laura Emilia Bota”, a completat-o partenerul său.