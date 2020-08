Un artist neînțeles! A dansat, s-a distrat, apoi a plecat așa cum a venit, singur! Cătălin nu și-a întâlnit perechea la "Rămân cu tine"!

Din filmul de prezentare am putut descoperi mai multe despre Cătălin, al doilea pretendent din ediția a opta a emisiunii „Rămân cu tine” de la Antena 1!

Cătălin, la emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

"Sunt bucătar. După ce am terminat liceul a trebuit să mă susțin. Am mers să lucrez la un restaurant japonez. M-a pasionat mai mult partea de sushi, decât partea de bucătărie. La sushi ține foarte mult de estetica produsului și de simplitatea lui. Mereu am avut o atracție să creez lucruri, să fac din ceva, altceva. Mereu am știut că sunt un artist. Când pictez ascult foarte multă muzică. O persoană care m-ar da pe spate ar fi o persoană plină de viață.", s-a descris pretendentul.