Au ieșit scântei la Rămân cu tine! Ioan și Alexandra au mers la o întâlnire romantică: "Am vrut să-i simt buzele"

Alexandra și Ioan, la emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

Ioan a încins scena emisiunii „Rămân cu tine”. Pretendentul a dansat pentru un loc în inima fetelor: "Wow, record mondial!"

"Eu am luat inițiativă să-l sărut și el a dat capul într-o parte. În momentul ăla eu am vrut să-i simt buzele. Să văd dacă sunt moi sau tari și el a ezitat." , a fost reacția Alexandrei, atunci când a fost întrebată ce părere are despre tânărul de lângă ea.

Îmi place de ea ca femeie, e ok, e nebună, eu sunt nebun. Cred că s-a supărat. Aș fi vrut lși eu să o pup, dar nu pot să sar așa., a dezvăluit Ioan.