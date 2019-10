Iulia și Antonio, sarea și piperul din serialul Sacrificiul! Actorii Ana Creţu şi Gabriel Ciocan, dezvăluiri de senzație despre episoadele urmtăoare

„Am avut mari emoții după ce am filmat primele secvențe, deși am terminat în urmă cu câteva zile filmările pentru Fructul oprit, iar repetițiile pentru serialul Sacrificiul au început destul de repede. Când am aflat că o să joc alături de Dorian Popa nu mi-a venit să cred, acela fiind un moment în care m-am bucurat enorm, mai ales că au trecut mulți ani de când nu am mai fost colegi pe platourile de filmare. Tot ce pot să vă dezvălui despre personajul meu, Antonio, este faptul că îmi oferă șansa să fac comedie, lucru care mă avantajează foarte mult, pentru că îmi place să fac lumea să râdă", a mărturisit Gabriel Ciocan.

Ana Crețu o interpretează pe Iulia din familia Popescu în serialul Sacrificiul