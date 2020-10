Când vor fi difuzate ultimele episoade din serialul „Sacrificiul: Alegerea”, de la Antena 1

A fost o seară a veştilor uluitoare în cel mai nou episod al serialului Sacrificiul – Alegerea. Ştefan Oprea (Claudiu Istodor) a aflat că există două soluţii în lupta cu boala cumplită de care suferă, iar Eva (Maia Morgenstern) a găsit în sfârşit o explicaţie pentru pierderea cumplită.

Când vor fi difuzate ultimele episoade din Sacrificiul - Alegerea

„Când am pierdut copilul, fetiţa noastră, nu am înţeles de ce. Astăzi cred că am înţeles. Poate că ea a trebuit să plece ca să te salveze pe tine. Celulele stem ce au fost recoltate atunci de la fetiţa noastră există, iar doctorul a spus că poţi să faci un tratament cu celule stem!”, i-a spus ea lui Ştefan, completând: „Din clipa asta, cântă găina în casa asta, clar?”.

