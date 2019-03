Maia Morgenstern, Mirabela Dauer, Anca Țurcașiu, Irinel Columbeanu, Andreea Antonescu și Cornelia Rednic s-au ascuns în spatele măștilor, la “Scena misterelor”

Şase vedete s-au ascuns joi seara în spatele unor măști spectaculoase, în cadrul unei noi ediții “Scena misterelor”, prezentată de Dan Negru, alături de Romică Țociu, la Antena 1. Celebritățile care s-au deghizat în spatele unor personaje precum Venom, Crăiasa Zăpezii, Zorro, Ralph din filmul „Ralph Rupe Netu’”, a unei spectaculoase zeițe hinduse ori a unui Smiley Face extrem de simpatic au trebuit să fie ghicite de cele zece vedete din platou, Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Anca Neacșu și Ionuț Iftimoaie, respectiv Rona Hartner, Dorian Popa, Luminița Anghel, Andrei Duban și Lino Golden, împărțiți în două tabere, a Galacticilor și a Starurilor.

Celebra actriță Maia Morgenstern s-a ascuns joi seară, la “Scena misterelor”, în spatele unei spectaculoase zeițe hinduse. Deși nimeni nu a recunoscut-o după aspect sau gesturi, vocea-i inconfundabilă a dat-o de gol. “Are vocea aceea pe care o recunoști din spațiu”, spune Diana Munteanu, din echipa Galacticilor. Scheciul susținut de mască, alături de Cosmin Seleși și Șerban Copoț, pe un subiect inspirat din reality-show-ul “Asia Express – Drumul Elefantului”, în cadrul căruia cei doi au concurat, a fost unul spumos. „A fost o joacă foarte frumoasă. Ne-am amuzat”, a spus, la demascare, marea actriță.

Deși inițial, vedetelor din platou le-a fost imposibil să ghicească cine se află în spatele măștii Venom, au reușit într-un final să o facă grație indiciilor oferite de prezentatorul show-ului, Dan Negru. Astfel, vedeta care s-a deghizat în supereroul american a fost deconspirată: Andreea Antonescu, fosta componentă a trupei Andre. Protagonistă a unui număr de levitație realizat de magicianul Lorenzo, masca Vernom a fost una dintre cele mai dificile care a urcat până acum pe „Scena misterelor”, atât din punctul de vedere al realizării, cât și al vedetei din spatele ei. Masca a fost făcută în două luni de zile, iar vedeta care a purtat-o, respectiv Andreea Antonescu, a trebuit să stea trei ore fără să vadă și să audă și fără să poată respira pe nas. În plus, a trebuit să suporte o substanță fierbinte care i-a fost turnată pe cap și corp, pentru a căpăta un aspect lucios. “Partea bună este că toată lumea mi-a lăudat masca, iar partea proastă, că eu o s-o văd doar în poze, pentru că nu am putut să mă văd în oglindă”, a spus Andreea Antonescu.

Al doilea tablou al serii a fost desprins din lumea Internetului și i-a adus la “Scena misterelor” pe Ralph, din filmul animat “Ralph Rupe Netu’”, și un simpatic Emoticon. Chiar dacă au trebuit să ghicească masca fără indicii, pentru că nici una dintre echipe nu a reușit să le obțină de la Dan Negru, câteva vedete din platou s-au prins cine e Ralph, după voce. Și i-au urat la coborârea de pe scenă Crinei Matei, care a fost ajutor de mască, un călduros: “Ne vedem la Izvorani!”. Asta pentru că în spatele măștii s-a aflat, într-adevăr, cine bănuiau ei: omul de afaceri Irinel Columbeanu.

După glas a fost recunoscută și vedeta din spatele emoticonului Smiley Face care, pe “Scena misterelor”, a interpretat hit-ul “Panamera” al lui Lino Golden: celebra cântăreață MIrabela Dauer. “Orice ar cânta, nu ai cum să n-o recunoști pe Mirabela”, a explicat Andrei Duban. “Chiar mi-a făcut plăcere. Problema e că nu credeam că o să pot să cânt piesa asta. Eu iubesc familia lui Lino foarte tare și m-am gândit că o să mă fac de râs...”, a spus Mirabela Dauer, după demascare. “Masca Smiley Face a fost cea mai frumoasă surpriză din această ediție. Am fost foarte onorat să aflu că legenda Mirabela Dauer mi-a cântat piesa.”, a spus Lino Golden.

Frumoasa Crăiasă a Zăpezii, în spatele căreia s-a ascuns Anca Țurcașiu, a apărut pe “Scena misterelor” într-un decor desprins parcă din regatul ei de gheață. Și tot datorită vocii a putut fi recunoscută de ambele tabere. Ajutor de mască a fost Grațiela, soția lui Andrei Duban. Echipa Starurilor a fost mai inspirată decât cea a Galacticilor în privința ultimei măști a serii, eroul Zorro. Ei au presupus că în spatele măștii se află cântăreața de muzică populară Cornelia Rednic și au avut dreptate.

Astfel, echipa Starurilor a câștigat cea de-a patra ediție a show-ului și a donat premiul în bani obținut unei cauze umanitare.

Cine sunt următoarele celebrități care au acceptat să se ascundă în spatele măștilor, telespectatorii vor descoperi joia viitoare, într-o nouă ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, alături de Romică Țociu, la Antena 1.

