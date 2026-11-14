Antena Căutare
Home Showbiz Adda, mărturisire neașteptată despre viața din afara scenei: „Nu știu să mă bucur de succes”. Ce îi reproșează soțul

Adda, mărturisire neașteptată despre viața din afara scenei: „Nu știu să mă bucur de succes”. Ce îi reproșează soțul

ADDA a vorbit despre personalitatea sa dincolo de lumina reflectoarelor și despre felul în care bunul-simț i-a influențat parcursul. Artista a făcut mărturisiri sincere despre succes, timiditate și îndemnurile pe care le primește din partea soțului.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 14:00 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 13:55
Adda, dincolo de lumina reflectoarelor | Arhiva
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

ADDA a vorbit deschis despre felul în care este dincolo de scenă și a recunoscut că, în viața de zi cu zi, este o persoană mult mai timidă și rezervată decât o percepe publicul. Artista spune că a avut uneori de pierdut din cauza bunului-simț cu care a fost crescută, iar soțul ei, Cătălin Rizea, o îndeamnă adesea să fie mai curajoasă și să nu mai pună atât de mult preț pe părerile celor din jur. Mai mult, cântăreața mărturisește că nici măcar nu știe să se bucure pe deplin de succesul pe care l-a obținut.

De ce soțul o îndeamnă să fie mai îndrăzneață

Adda recunoaște că nu știe să se bucure pe deplin de propriile reușite și preferă, de cele mai multe ori, să rămână discretă și retrasă. Artista spune că soțul ei o încurajează să fie mai mândră de realizările sale și să învețe să își aprecieze mai mult succesul, însă bunul-simț și modestia o caracterizează încă din fire.

Adda spune că, în viața de zi cu zi, este o persoană discretă, care preferă să stea deoparte și să nu atragă atenția asupra sa. Lucrurile se schimbă însă atunci când urcă pe scenă, unde artista mărturisește că devine cu totul alt om, capătă mult curaj și își lasă la vedere latura îndrăzneață și plină de încredere.

Articolul continuă după reclamă

Adda mărturisește că, în afara scenei, preferă să fie cât mai discretă și consideră că singurul moment în care trebuie să iasă în evidență este cel în care își face meseria. Artista recunoaște că a avut uneori de pierdut din cauza felului său de a fi, iar soțul o îndeamnă să fie mai îndrăzneață și să nu mai pună atât de mult preț pe bunul-simț.

Adda povestește că a avut nevoie de mult curaj pentru a pleca singură, la doar 19 ani, într-un oraș în care nu cunoștea pe nimeni, pentru a-și urma visul de a face muzică. Artista spune că, deși este o persoană directă și nu se ferește să își spună părerile, a păstrat mereu bunul-simț și modestia cu care a fost crescută în Ardeal. Totodată, recunoaște că are o fire sensibilă și că pune mult suflet în tot ceea ce face.

Adda , selfie
Adda si Catalin Rizea, sedinta foto

Citește și: Adda, despre cel mai mare regret al său în lupta cu boala Lyme: „Nu mi-am ascultat instinctul”

Ana Baniciu a găsit o comoară în casa bunicii pe care o renovează! Ce va face artista cu obiectele...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Suedia caută urgent angajați și oferă salarii de 4.000 € pe lună pentru meserii de care mulţi români se feresc Suedia caută urgent angajați și oferă salarii de 4.000 € pe lună pentru meserii de care mulţi români se feresc
Observatornews.ro Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Fraţii Pavăl investesc 50 de milioane de euro într-un loc legendar: „Progresul respectă calendarul stabilit” Fraţii Pavăl investesc 50 de milioane de euro într-un loc legendar: &#8222;Progresul respectă calendarul stabilit&#8221;
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Ela Crăciun, prezentatoarea Antena 3 CNN, criticată pentru că a plecat în vacanță fără copii. Cum a răspuns vedeta
Ela Crăciun, prezentatoarea Antena 3 CNN, criticată pentru că a plecat în vacanță fără copii. Cum a răspuns...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Simona Gherghe, mărturisire sinceră după o ceartă cu fiica ei, Ana. Ce a aflat a doua zi: „M-am trezit cu un sentiment apăsător”
Simona Gherghe, mărturisire sinceră după o ceartă cu fiica ei, Ana. Ce a aflat a doua zi: „M-am trezit cu un...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x