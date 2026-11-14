Adda, mărturisire neașteptată despre viața din afara scenei: „Nu știu să mă bucur de succes”. Ce îi reproșează soțul

ADDA a vorbit despre personalitatea sa dincolo de lumina reflectoarelor și despre felul în care bunul-simț i-a influențat parcursul. Artista a făcut mărturisiri sincere despre succes, timiditate și îndemnurile pe care le primește din partea soțului.

ADDA a vorbit deschis despre felul în care este dincolo de scenă și a recunoscut că, în viața de zi cu zi, este o persoană mult mai timidă și rezervată decât o percepe publicul. Artista spune că a avut uneori de pierdut din cauza bunului-simț cu care a fost crescută, iar soțul ei, Cătălin Rizea, o îndeamnă adesea să fie mai curajoasă și să nu mai pună atât de mult preț pe părerile celor din jur. Mai mult, cântăreața mărturisește că nici măcar nu știe să se bucure pe deplin de succesul pe care l-a obținut.

De ce soțul o îndeamnă să fie mai îndrăzneață

Adda recunoaște că nu știe să se bucure pe deplin de propriile reușite și preferă, de cele mai multe ori, să rămână discretă și retrasă. Artista spune că soțul ei o încurajează să fie mai mândră de realizările sale și să învețe să își aprecieze mai mult succesul, însă bunul-simț și modestia o caracterizează încă din fire.

Adda spune că, în viața de zi cu zi, este o persoană discretă, care preferă să stea deoparte și să nu atragă atenția asupra sa. Lucrurile se schimbă însă atunci când urcă pe scenă, unde artista mărturisește că devine cu totul alt om, capătă mult curaj și își lasă la vedere latura îndrăzneață și plină de încredere.

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Adda mărturisește că, în afara scenei, preferă să fie cât mai discretă și consideră că singurul moment în care trebuie să iasă în evidență este cel în care își face meseria. Artista recunoaște că a avut uneori de pierdut din cauza felului său de a fi, iar soțul o îndeamnă să fie mai îndrăzneață și să nu mai pună atât de mult preț pe bunul-simț.

Adda povestește că a avut nevoie de mult curaj pentru a pleca singură, la doar 19 ani, într-un oraș în care nu cunoștea pe nimeni, pentru a-și urma visul de a face muzică. Artista spune că, deși este o persoană directă și nu se ferește să își spună părerile, a păstrat mereu bunul-simț și modestia cu care a fost crescută în Ardeal. Totodată, recunoaște că are o fire sensibilă și că pune mult suflet în tot ceea ce face.

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