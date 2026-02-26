Exclusiv | Ce au spus Oase și Maria despre ADDA și Cătălin. Se așteptau să-i readucă la Power Couple cu superputerea lor?

După ce au câștigat Finala Power Couple, Maria și Oase au vorbit, în exclusivitate pentru a1.ro despre superputerea folosită de ADDA și Cătălin, care i-a readus în competiție.

Proba „Hai noroc, iubire”, cea care a oferit biletul de intrare în semifinală pentru un cuplu eliminat, a fost câștigată de ADDA și Cătălin. Ei au avut o superputere prin care au putut decide dacă ultimul cuplu eliminat poate reveni în competiție. Așadar ADDA și Cătălin i-au readus în competiție pe cei care au și câștigat-o ulterior.

Întrebați dacă se așteptau ca ADDA și Cătălin să își folosească superputerea și să îi readucă în competiție, Oase și Maria au spus „Da”.

Vă așteptați ca ADDA și Cătălin să își folosească superputerea și să vă readucă în competiție? Cum au răspus Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 3

„Da, m-am așteptat. În situația respectivă, oricine ar fi fost, sigur ar fi ales să aducă înapoi orice echipă pentru că, până la urmă, cu cât mai mulți oameni sunt, cu atât e mai mișto competiția. Pe lângă acest aspect, fiecare pierde proba pe cârca lui”, a declarat Oase pentru a1.ro.

„Orice concurent care s-ar fi aflat în poziția lor ar fi fost frumos să accepte să bage o echipă înapoi în concurs. A fost o competiție grea și lungă, iar oricine a ajuns aproape de final, merita o șansă să intre înapoi. Le mulțumim încă o dată pentru că au făcut acest lucru! Până la urmă, era o alegere. Este de apreciat”, ne-a spus Maria.

La începutul competiției, Cătălin Rizea și Oase au avut un moment tensionat, când soțul ADDEI și-a exprimat direct deranjul față de lipsa de susținere la vot a logodnicului Mariei. La scurt timp, cele 2 cupluri au trecut peste micile neînțelegeri și s-au bucurat de expereința Power Couple.

Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3! De-a lungul competiției, au intrat o singură dată la votul concurenților și au fost eliminați, chiar înainte de semifinală. La proba care oferea un loc în semifinală pentru un cuplu eliminat, cei doi logodnici au ieșit pe locul 2, însă superputerea câștigată de ADDA și Cătălin i-a adus în semifinală. În Finală, Oase și Maria au fost de neoprit! După ce Simona și Marius Urizcă au cedat, Oase și Maria au fost desemnați câștigători.